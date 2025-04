L'AI potrebbe superare gli esseri umani nel 2027?

Fra appena 2 anni – nel 2027 – potremmo trovarci faccia a faccia con sistemi AI capaci di eguagliare o superare le nostre capacità. È quello che afferma lo studio intitolato “AI 2027“. Il gruppo di esperti, guidati da Daniel Kokotajlo (ex ricercatore di OpenAI), è convinto che siamo a un passo da questo traguardo storico. Una prospettiva tanto affascinante quanto inquietante.

L’AGI supererà L’uomo nel 2027?

Solo un decennio fa, l’AI apparteneva ai romanzi di Philip Dick e ai film di fantascienza… Oggi, strumenti come ChatGPT o Gemini svolgono compiti complessi un tempo appannaggio esclusivo degli esseri umani. E questo è solo l’inizio. Secondo i ricercatori di “AI 2027”, l’AGI potrebbe vedere la luce già nel 2027. E non si limiterà a eseguire compiti specifici, saprà ragionare, creare e operare in autonomia, avvicinandosi pericolosamente alle capacità cognitive umane.

L’AGI rischia di sconvolgere interi settori economici. Secondo Bill Gates ci saranno sostituzioni di massa nell’industria e nell’agricoltura, mentre Altman ha ridimensionato l’impatto immediato, definendolo meno dirompente del previsto nelle prime fasi. Il vero nodo resta l’allineamento. Se sviluppassimo un’intelligenza superiore alla nostra ma non allineata ai valori umani fondamentali, potremmo trovarci di fronte a scenari che nemmeno i più pessimisti hanno immaginato. E il problema è che non abbiamo ancora una strategia concreta per evitarlo.

I rischi e vantaggi dell’AGI

Il futuro che ci attende impone scelte immediate: potenziare la ricerca sulla sicurezza dei sistemi AI e creare quadri normativi che vadano oltre le attuali, timide regolamentazioni. Ma non solo. Dovremmo valorizzare quelle capacità umane che resistono all’automazione – empatia, giudizio etico, creatività. Perché quando l’AGI busserà alla porta, saremo costretti a ridefinire cosa significhi davvero essere intelligenti…

Nonostante i rischi, l’AGI potrebbe anche aprire la strada a progressi straordinari. Alcuni ricercatori stimano che scoperte mediche o scientifiche che avrebbero richiesto un secolo potrebbero essere realizzate in pochi anni.