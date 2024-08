Alexa userà Claude, il modello IA di Anthropic

Amazon dovrebbe annunciare la versione potenziata dell’assistente ad ottobre. Da mesi circolano indiscrezioni sul costo dell’abbonamento e sulle nuove funzionalità. Secondo le fonti di Reuters, Alexa sfrutterà Claude, il modello di intelligenza artificiale sviluppato da Anthropic.

Remarkable Alexa con Claude

L’ultimo aggiornamento di Alexa risale a quasi un anno fa, quando Amazon ha svelato diverse funzionalità IA (ma quasi tutte accessibili solo negli Stati Uniti). Le prime indiscrezioni su una versione potenziata dell’assistente, denominata Remarkable Alexa, risalgono al mese di gennaio.

A fine maggio, una fonte di CNBC aveva dichiarato che l’abbonamento ad Alexa Plus costerà 20 dollari/mese. Qualche settimana dopo, le fonti di Reuters avevano ipotizzato un costo di 5 o 10 dollari/mese. Amazon continuerà ad offrire la versione gratuita, nota come Classic Alexa.

Le recenti fonti di Reuters affermano che Amazon voleva usare un suo modello, ma i risultati non sono soddisfacenti (troppo tempo per comprendere le richieste e rispondere). L’azienda di Seattle ha quindi deciso di usare Claude. Non è arrivata ovviamente la conferma ufficiale (la nuova versione dovrebbe essere annunciata durante l’evento annuale di settembre). Un portavoce ha dichiarato:

Amazon utilizza molte tecnologie diverse per alimentare Alexa. Quando si tratta di modelli di apprendimento automatico, iniziamo con quelli creati da Amazon, ma abbiamo utilizzato e continueremo a utilizzare una varietà di modelli diversi, tra cui Titan e futuri modelli Amazon, così come quelli dei partner, per creare la migliore esperienza per i clienti.

Il lancio ufficiale è previsto ad ottobre. Amazon ha investito 4 miliardi di dollari in Anthropic. Sull’accordo è stata avviata un’indagine da parte della Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito.