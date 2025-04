Google Classroom, funzione AI per creare quiz

Google Classroom ha appena lanciato una funzione AI per generare domande per quiz e test. Lo strumento permette agli insegnanti di creare una lista di quesiti partendo da un testo specifico.

Google ha iniziato a integrare Gemini in Classroom già l’anno scorso, e da allora ne ha costantemente ampliato le capacità. L’ultimo aggiornamento, ad esempio, includeva un tool per creare liste di vocaboli. Ma Gemini può anche generare idee per piani di lezione e riassumere una vasta gamma di materiali, dagli appunti delle lezioni ai feedback degli studenti.

Google Classroom lancia funzione AI per i prof per creare quiz su misura

Per usare questo strumento basato su Gemini, gli insegnanti possono fare in due modi: o prendere un file direttamente dal loro Google Drive (super comodo se hanno già tutto lì), oppure semplicemente incollare il testo che gli interessa.

Una volta che l’AI ha fatto il suo lavoro e sfornato tutte le domande, i prof non devono nemmeno perdere tempo a copiarle a mano. Possono mandare tutto in un attimo su un Google Doc o, ancora meglio, trasformarle direttamente in un Google Form già pronto per gli studenti.

Ma non è tutto. Gli insegnanti hanno a disposizione una serie di filtri per personalizzare al massimo le domande generate dall’AI. Possono scegliere il livello scolastico, il numero di quesiti e il tipo di domande (a scelta multipla, aperte, etc.). Non solo: c’è anche un’opzione per specificare le abilità che vogliono testare nei loro studenti, come l’uso del linguaggio figurato o il pensiero critico.

Disponibile solo per gli abbonati a Google Workspace for Education

Attenzione però: questa funzione non è per tutti. Al momento è riservata solo agli abbonati a Google Workspace for Education che hanno attivato il piano Gemini Education o Gemini Education Premium.