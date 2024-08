Accordo Amazon-Anthropic: indagine nel Regno Unito

La Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito ha avviato un’indagine per verificare se la partnership tra Amazon e Anthropic deve rispettare la legge sulle acquisizioni. Si tratta del secondo procedimento avviato sugli accordi tra Big Tech e startup nel settore dell’intelligenza artificiale, dopo quello nei confronti di Microsoft.

Amazon danneggia la concorrenza?

La CMA aveva iniziato ad esaminare tre partnership a fine aprile. Una di esse è quella tra Amazon e Anthropic. L’azienda di Seattle ha investito complessivamente 4 miliardi di dollari nella startup di San Francisco, nota per il suo chatbot Claude.

L’autorità antitrust del Regno Unito vuole verificare se questi investimenti miliardari non rappresentino un’acquisizione mascherata, quindi effettuati allo scopo di aggirare i controlli previsti dalla legge sulle acquisizioni.

Dopo aver ricevuto i commenti dalle parti interessate e raccolto sufficienti informazioni, la CMA ha avviato un’indagine nei confronti di Amazon (fase 1). La decisione sull’avvio di un’indagine approfondita (fase 2) verrà presa entro il 4 ottobre.

Amazon aveva già fornito un commento ufficiale a fine aprile. Ora ha aggiunto che la partnership non danneggia la concorrenza e non è soggetta all’approvazione da parte della CMA. Un portavoce di Anthropic ha invece dichiarato:

Siamo una società indipendente. Amazon non ha un posto nel consiglio di amministrazione di Anthropic, né ha alcun diritto di osservatore nel consiglio. Intendiamo collaborare con la CMA e fornire loro una comprensione completa dell’investimento di Amazon e della nostra collaborazione commerciale.

La CMA ha deciso di non avviare un’indagine sull’accordo tra Microsoft e Mistral AI, mentre ha avviato un’indagine sull’accordo tra Microsoft e Inflection AI. A fine luglio ha iniziato a raccogliere informazioni sull’accordo tra Google e Anthropic. Anche l’investimento di Microsoft in OpenAI è sotto esame, ma non ci sono novità in merito.