Indagine sugli accordi IA di Amazon e Microsoft?

La Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito potrebbe avviare tre indagini sulle partnership tra Amazon e Anthropic, e tra Microsoft e Mistral AI. L’autorità antitrust valuterà inoltre gli accordi di Microsoft con Inflection AI (che includono l’assunzione di molti dipendenti). L’azienda di Redmond era già sotto esame per gli investimenti in OpenAI.

Amazon e Microsoft ostacolano la concorrenza?

La CMA ha avviato la procedura, denominata Invitation to Comment (ITC), che potrebbe portare all’apertura dell’indagine formale (fase 1). In pratica, le parti interessate possono inviare commenti entro il 9 maggio sui tre casi. L’autorità antitrust intende verificare se gli accordi sottoscritti da Amazon e Microsoft possano incrementare il potere di mercato e ostacolare la concorrenza.

La prima partnership è quella sottoscritta tra Amazon e Anthropic. L’azienda di Seattle ha investito 4 miliardi di dollari (1,25 miliardi a settembre 2023 e 2,75 miliardi a marzo 2024) nella startup che sviluppa i modelli Claude.

La seconda partnership è quella sottoscritta tra Microsoft e Mistral AI. L’azienda di Redmond ha investito 15 miliardi di dollari nella startup francese. Infine, la CMA esaminerà l’accordo tra Microsoft e Inflection AI. In questo caso, oltre all’investimento monetario c’è stato anche l’assunzione di molti dipendenti, tra cui il co-fondatore e CEO Mustafa Suleyman che guiderà il nuovo gruppo Microsoft AI.

Su queste e altre partnership è stata avviata un’indagine anche da parte della FTC negli Stati Uniti. Microsoft dovrebbe invece evitare un’indagine formale da parte della Commissione europea sulla collaborazione con OpenAI (non c’è ancora una conferma ufficiale).