Amazon investe altri 2,75 miliardi di dollari in Anthropic

Amazon ha annunciato di aver completato l’investimento da 4 miliardi di dollari in Anthropic, la rivale di OpenAI. L’azienda ha stanziato ulteriori 2,75 miliardi di dollari rispetto all’importo iniziale di 1,25 miliardi di dollari, è stato definito da CNBC come “il più grande investimento in venture di Amazon”.

Una collaborazione strategica

Il Dr. Swami Sivasubramanian, vicepresidente di Data and AI di Amazon Web Services (AWS), ha espresso entusiasmo per la storica collaborazione con Anthropic. Attraverso questa sinergia, è stato possibile supportare organizzazioni globali nell’adozione di soluzioni avanzate di intelligenza artificiale generativa. La dichiarazione ufficiale, pubblicata sul blog di Amazon, sottolinea le opportunità offerte dall’innovativa famiglia di modelli Claude 3 di Anthropic, in combinazione con l’infrastruttura di AWS, per promuovere innovazioni rapide, sicure e responsabili nel campo dell’IA generativa.

Claude 3, un nuovo standard per i modelli linguistici

Anthropic ha recentemente guadagnato notorietà lanciando Claude 3, una nuova serie di modelli linguistici di grandi dimensioni, che ha superato OpenAI (per cui i fondatori di Anthropic lavoravano in precedenza). Claude 3 si presenta in tre varianti, ciascuna con un costo e funzionalità crescenti. Tuttavia, la versione più accessibile, Haiku, ha ricevuto elogi per il suo rapporto qualità-prezzo e prestazioni superiori rispetto ai modelli concorrenti.

Sinergie finanziarie e tecnologiche

Dopo il rilascio di Claude 3, Amazon ha rapidamente integrato alcune versioni del modello nel suo servizio Bedrock su AWS. Questo servizio consente ai clienti del cloud AWS di scegliere tra vari LLM proprietari, come quelli di Anthropic e Cohere, nonché quelli open source di Mistral e Llama 2 di Meta, per costruire le proprie applicazioni di terze parti. L’investimento di Amazon in Anthropic, quindi, ha molto senso: Anthropic offre strumenti potenti che superano i concorrenti e Amazon li ospita in esclusiva per i suoi clienti cloud.

È evidente che Amazon vede un’opportunità di guadagno nel convincere i clienti a utilizzare i suoi servizi cloud AWS e/o S3, a costruire applicazioni di intelligenza artificiale con la sua piattaforma Bedrock e a farlo utilizzando modelli competitivi e all’avanguardia come Claude 3. Questo rappresenta l’ultimo fronte della competizione sui servizi cloud tra AWS e Microsoft Azure. E dato che Microsoft è uno dei principali investitori di OpenAI, è logico che Amazon voglia avere la sua potente startup di AI.