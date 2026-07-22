Claude di Anthropic impara nuove competenze dai video

Anthropic ha lanciato una nuova funzionalità di Claude che consente all’intelligenza artificiale di imparare nuove attività semplicemente osservando una dimostrazione video. In questo modo, l’utente non deve più perdere tempo a scrivere il prompt perfetto, è sufficiente registrare lo schermo mentre esegue un’attività e mostrare a Claude quello che sta facendo.

Una delle grandi promesse dell’AI è la capacità di automatizzare le attività ripetitive al computer, permettendo alle persone di concentrarsi su compiti di maggior valore. Con Claude Cowork, Anthropic offre già una piattaforma che consente di delegare all’AI le operazioni ricorrenti. Ora, però, automatizzare il lavoro diventa ancora più semplice.

Addio prompt complessi: Claude impara dai video

In passato era indispensabile scrivere un prompt dettagliato per insegnare a Claude come svolgere una determinata attività. Grazie alla nuova funzione annunciata da Anthropic, invece, è possibile insegnare una nuova competenza a Claude Cowork semplicemente attraverso un video.

Registra lo schermo mentre svolgi un’attività, spiegando a voce alta ciò che stai facendo passo dopo passo, e Claude trasformerà quella dimostrazione in una competenza che potrà eseguire nuovamente in autonomia , ha spiegato Anthropic in un post su X.

New in Claude Cowork: teach Claude a skill. Record your screen while you do a task, talk through it as you go, and Claude turns it into a skill it can run again. Find it under Record a skill in the + menu of the Claude desktop app. Available on Pro, Max, and Team plans. pic.twitter.com/9OgJLOKWzj — Claude (@claudeai) July 21, 2026

Per gli abbonati ai piani Claude Pro, Max e Team è ora disponibile un nuovo pulsante che permette di registrare una competenza (skill).

Anthropic copia OpenAI

Claude, tuttavia, non è la prima AI capace di apprendere una nuova attività attraverso un video dell’utente. Già a giugno, OpenAI aveva presentato una funzionalità analoga per Codex, la propria piattaforma di agenti di intelligenza artificiale.

Il principio è lo stesso, l’utente mostra all’AI come eseguire un’attività e, una volta osservata la dimostrazione, il sistema è in grado di ripeterla autonomamente.

Nell’esempio mostrato da OpenAI, un dipendente automatizza la pubblicazione di un video su YouTube, recuperando automaticamente i testi necessari da un file. L’azienda ha spiegato che le competenze acquisite tramite video possono essere utilizzate anche per automatizzare operazioni amministrative ricorrenti, come la compilazione di una nota spese o l’invio di una richiesta di ferie.

In ogni caso, le nuove funzionalità introdotte da Anthropic e OpenAI renderanno molto più semplice l’automazione delle attività quotidiane, soprattutto per chi fatica ancora a descrivere con precisione, tramite un prompt testuale, il risultato che desidera ottenere dall’intelligenza artificiale.