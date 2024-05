Windows 11: Microsoft sospende i test per Copilot

Microsoft ha annunciato la disponibilità delle build 22635.3570 e 26120.461 di Windows 11 per gli iscritti ai canali Beta e Dev del programma Insider. Non ci sono novità particolarmente rilevanti, ma solo miglioramenti e fix. L’azienda di Redmond ha però comunicato la sospensione dei test relativi a Copilot per tenere conto dei feedback ricevuti, come aveva già fatto con il pulsante dedicato.

In pausa gli esperimenti per Copilot

Copilot è attualmente disponibile in anteprima solo in Nord America, Regno Unito e alcuni paesi in Asia e Sud America (non è ancora accessibile in Europa). Per aprire il pannello laterale (simile a quello presente in Edge) e interagire con l’assistente digitale è necessario cliccare sull’icona visibile nell’angolo inferiore destro. Microsoft aveva rimosso il pulsante Mostra desktop, ma ha cambiato idea in seguito ai feedback ricevuti.

Gli Insider possono testare varie “esperienze” introdotte con le build disponibili nei canali Canary, Dev e Beta, come l’icona animata di Copilot che indica all’utente la possibilità di ricevere aiuto quando copia testo o immagini e la visualizzazione dell’assistente in una finestra staccata dal bordo destro, come una normale applicazione.

Microsoft ha comunicato che, a partire dalle build 22635.3570 e 26120.461 rilasciate nei canali Beta e Dev, i test sono stati temporaneamente sospesi per apportare miglioramenti sulla base dei feedback e valutare nuove idee.

L’azienda di Redmond dovrebbe risolvere i problemi, segnalati da molti utenti, che riguardano menu Start ed Esplora file. Per quest’ultimo ci sono diversi fix nella build 22635.3570, oltre alla possibilità di duplicare una scheda, cliccando sulla voce dedicata nel menu contestuale (tasto destro del mouse).