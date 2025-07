Google AI Overview: oltre 2 miliardi di utenti/mese

Alphabet ha pubblicato i risultati finanziari relativi al secondo trimestre 2025. Leggendo il post sul blog ufficiale si deduce che Google punta decisamente sull’intelligenza artificiale con le funzionalità integrate in Chrome, Search e Workspace. Il CEO Sundar Pichai ha fornito alcuni dati sull’uso di AI Overview e AI Mode.

Aumentano gli utenti di AI Overview e AI Mode

Pinchai evidenzia che l’intelligenza artificiale ha avuto un impatto molto positivo sul business dell’azienda. L’app Gemini ha oltre 450 milioni di utenti attivi al mese con richieste giornaliere superiori del 50% rispetto al primo trimestre. Oltre 50 milioni di persone hanno usato Gemini in Google Meet solo nel mese di giugno, mentre Google Vids in Workspace ha quasi un milione di utenti attivi al mese.

Sono anche aumentati gli abbonati ai piani Google AI Pro e Google AI Ultra (non sono noti i numeri). Ma i dati migliori per il business AI arrivano da Google Search. AI Overview, disponibile in oltre 200 paesi (in Italia dal mese di marzo), ha superato i 2 miliardi di utenti mensili (a fine aprile erano 1,5 miliardi).

AI Overview ha generato oltre il 10% di query di ricerca in più su Google Search. Non è tuttavia possibile stabilire quanti utenti hanno volontariamente chiesto aiuto all’intelligenza artificiale, dato che la funzionalità è stata imposta. Uno studio recente di Pew Research Center conferma il successo di AI Overview, ma anche il danno arrecato agli editori in termini di traffico verso i siti.

La situazione potrebbe peggiorare con l’arrivo di AI Mode (considerata un furto), in quanto mostra il contenuto dei siti senza nessun guadagno per gli editori. Al momento è disponibile solo in due paesi (Stati Uniti e India), dove ha superato i 100 milioni di utenti attivi al mese.