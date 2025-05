Gemini in Chrome è ufficiale, ma solo a pagamento

La scorsa settimana l’indiscrezione, ora la conferma: Gemini debutta all’interno di Chrome. L’annuncio ufficiale è giunto durante il keynote di apertura dell’evento I/O 2025, appuntamento che ha ribadito (non che ce ne fosse bisogno) che l’intelligenza artificiale è oggi la priorità assoluta per il gruppo di Mountain View.

Google mette l’AI di Gemini nel browser Chrome

Il rollout della novità interessa in un primo momento solo gli Stati Uniti e gli utenti che hanno impostato l’inglese come lingua principale. Come sempre, prossimamente arriverà in altri territori con una distribuzione graduale. Non si tratta però dell’unica richiesta: è necessario essere in possesso di un abbonamento ai piani AI della società: AI Pro oppure AI Ultra (su questo torneremo più avanti).

Soddisfatti questi requisiti, a partire da oggi, chi ha installato il browser su computer con sistema operativo Windows o macOS può chiamare in causa Gemini per chiedere chiarimenti o un riassunto a proposito delle informazioni contenute in una qualsiasi pagina web. In futuro, l’assistente di intelligenza artificiale sarà in grado di gestire più schede simultaneamente e di navigare per conto dell’utente.

Gemini può essere attivato attraverso un click sul pulsante dedicato, posizionato in alto a destra nell’interfaccia. L’interazione può essere testuale oppure vocale. Qui sotto il filmato dimostrativo caricato sul canale YouTube ufficiale di Chrome.

Ti presentiamo Gemini in Chrome, il tuo assistente di navigazione basato sull’intelligenza artificiale che ti aiuta a svolgere le tue attività. Puoi digitare o parlare con Gemini in Chrome per comprendere rapidamente i contenuti o svolgere attività utilizzando il contesto della tua pagina web corrente, senza dover cambiare scheda.

Il nuovo abbonamento AI Ultra

A proposito dell’abbonamento AI Ultra che abbiamo citato in precedenza, è proposto al momento esclusivamente negli Stati Uniti (in altri paesi più avanti). Non si tratta di una sottoscrizione economica. Il prezzo fissato per l’Europa è già noto: 274,99 euro al mese, scontato a 139,99 euro per il primo trimestre.

Include l’accesso ai modelli di ultima generazione (ad esempio Veo 3) e agli strumenti più avanzati come Flow (per il filmmaking) o NotebookLM senza alcuna limitazione. A questo si aggiungono 30 TB di spazio sul cloud per l’archiviazione dei file.