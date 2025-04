Google AI Overview: oltre 1,5 miliardi di utenti

Google ha annunciato alcuni dati sull’uso delle funzionalità AI che sfruttano i modelli Gemini in occasione della pubblicazione dei risultati finanziari relativi al primo trimestre 2025. AI Overview viene utilizzata da oltre 1,5 miliardi di utenti al mese. Gemini diventerà presto l’assistente predefinito su tutti i dispositivi.

Google punta tutto sulla ricerca AI

AI Overview è disponibile negli Stati Uniti da circa un anno. La funzionalità è arrivata in Italia a fine marzo. Sfruttando i modelli Gemini, Google mostra un riassunto delle informazioni all’inizio della pagina dei risultati come risposta alle query degli utenti. I tradizionali link ci sono ancora (in futuro potrebbero essere eliminati con AI Mode), ma la loro visibilità è inferiore. Ciò ha causato un crollo del traffico verso i siti web.

Il CEO Sundar Pichai ha comunicato che AI Overview viene utilizzato da oltre 1,5 miliardi di utenti al mese. Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, la ricerca AI potrebbe ulteriormente rafforzare il monopolio nel mercato dei motori di ricerca. Il Chief Business Officer di Perplexity ha dichiarato che Google impedisce di cambiare l’assistente digitale predefinito.

L’azienda di Mountain View ha recentemente annunciato i modelli Gemini 2.5 Pro e Gemini 2.5 Flash con capacità di ragionamento. Il chatbot, preinstallato su Google Pixel, Samsung Galaxy S25 e Motorola razr 60, sostituirà Google Assistant su tutti i dispositivi (smartphone, tablet, smartwatch, auricolari e automobili). La condivisione dello schermo di Gemini Live è accessibile gratuitamente a tutti.

AI Overview e Gemini verranno ovviamente utilizzati per incrementare le entrate pubblicitarie (è previsto l’inserimento di annunci nell’app Gemini). Un giudice ha stabilito che Google è monopolista anche nel mercato dell’advertising online, quindi rischia di perdere parecchi miliardi di dollari se dovrà vendere alcuni servizi.