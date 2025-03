Gemini sostituirà Google Assistant nei prossimi mesi

Gemini è ormai integrato in tutti i servizi dell’azienda di Mountain View. L’annuncio di ieri sera non è quindi una sorpresa. Google Assistant andrà in pensione nei prossimi mesi e verrà sostituito dal suo erede. Ovviamente la novità interessa solo gli utenti che possiedono un dispositivo compatibile. Gli altri dovranno accontentarsi del vecchio assistente.

Addio a Google Assistant su molti dispositivi

Google Assistant è stato annunciato nel 2016. Permette agli utenti di interagire con i dispositivi grazie all’elaborazione del linguaggio naturale e al riconoscimento vocale. Dopo circa 10 anni è arrivato il momento di un “cambio di piattaforma”. Il nuovo assistente Gemini offre simili funzionalità, ma sfrutta l’intelligenza artificiale generativa.

Gli utenti possono già scegliere Gemini come alternativa, installando l’app per Android. Sui Pixel 9 è già impostato come assistente predefinito. Nel corso dei prossimi mesi, Gemini sostituirà gradualmente Google Assistant. Entro la fine dell’anno, il vecchio assistente non sarà più accessibile e l’app verrà rimossa dal Play Store.

L’app Gemini richiede almeno 2 GB di RAM e Android 10. Gli utenti con dispositivi più vecchi potranno ancora utilizzare Google Assistant. Gemini sostituirà Google Assistant anche su tablet, automobili, smartwatch, auricolari, smart speaker, smart display e smart TV. L’azienda californiana fornirà tutti i dettagli nei prossimi mesi.

Gemini supporta quasi tutte le funzionalità di Google Assistant e può essere invocato allo stesso modo con “Hey Google”. Gemini offre però capacità più avanzate, come Gemini Live (conversazioni multimodali in linguaggio naturale) e Deep Research (assistente di ricerca AI personalizzato).