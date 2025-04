Google AI Mode diventa multimodale

A distanza di un mese dal debutto, AI Mode ha ricevuto un importante aggiornamento. Google ha aggiunto le capacità multimodali di Lens, quindi è ora possibile ottenere risposte a domande sulle immagini. La funzionalità AI è inoltre accessibile ad un numero maggiore di utenti (solo negli Stati Uniti).

AI Mode vede le immagini

AI Mode è una versione potenziata di AI Overviews. Può rispondere a domande più complesse mostrando informazioni più dettagliate da molteplici fonti (ma non c’è più il tradizionale elenco di link). Dopo aver ricevuto feedback positivi, Google ha deciso di offrire la funzionalità ad un numero maggiore di utenti negli Stati Uniti e aggiungere il riconoscimento delle immagini di Lens.

Gli utenti possono caricare un’immagine o scattare una foto. AI Mode sfrutterà la tecnologia di riconoscimento di Lens e una versione custom del modello Gemini 2.0 per rispondere a domande sugli oggetti presenti nell’immagine. Può comprendere la relazione tra gli oggetti, oltre a materiali, forme, colori e disposizione. Usando la tecnica nota come “query fan-out”, AI Mode effettua più ricerche correlate contemporaneamente su sottoargomenti e quindi combina i risultati per fornire una risposta più approfondita rispetto ad una ricerca tradizionale su Google.

Il video pubblicato come esempio mostra la capacità di identificare con precisione ogni libro sullo scaffale. AI Mode cerca quindi informazioni sui libri e suggerisce libri simili. L’utente può eventualmente acquistarli e fare ulteriori domande per restringere la ricerca.

La funzionalità è ancora sperimentale, quindi è necessaria l’iscrizione a Search Labs con l’account Google. Al momento è riservata agli abbonati Google One AI Premium solo negli Stati Uniti. AI Mode è accessibile tramite app Google su Android e iOS.