AI Mode è la nuova funzionalità di Google Search

Circa un mese fa erano trapelate alcune informazioni sulla novità. Ora è arrivato l’annuncio ufficiale di Google. Gli utenti statunitensi possono testare AI Mode, una nuova funzionalità del motore di ricerca che fornisce i risultati sfruttando il modello Gemini 2.0.

AI Mode in Google Search: addio ai link?

Prima di descrivere la nuova funzionalità, Google ha comunicato che AI Overviews utilizza ora il modello Gemini 2.0 (solo negli Stati Uniti) per fornire risposte di maggiore qualità a domande più complesse, come quelle relative a programmazione e matematica. La funzionalità, che mostra i risultati delle ricerche sotto forma di riassunti, non richiede più il login.

AI Overviews viene oggi utilizzato da oltre un miliardo di persone. Molti “power user” hanno chiesto più risposte AI, quindi Google ha avviato i test per AI Mode. Potrebbe essere definita una versione potenziata di AI Overviews, in quanto offre maggiori capacità di ragionamento e multimodali.

È accessibile attraverso una scheda dedicata su desktop e mobile in alto a destra (alla sinistra della scheda Tutti). Google sottolinea che AI Mode è particolarmente utile per i confronti. Ad esempio chiedendo “qual è la differenza nelle funzionalità di monitoraggio del sonno tra uno smart ring, uno smartwatch e un tappetino di monitoraggio?” viene fornita la risposta in modo dettagliato dopo aver cercato informazioni da molteplici fonti.

L’utente può quindi digitare ulteriori domande sull’argomento. Nelle risposte ci sono i link ai siti web, ma è stato eliminato il tradizionale elenco di link (che in AI Overviews sono ancora visibili). Google avverte che le informazioni sono reperite online, quindi non sempre affidabili. AI Mode è disponibile come esperimento in Search Labs solo agli utenti statunitensi con abbonamento a Google One AI Premium.