Google avvia i test per la modalità AI di Search

Il CEO Sundar Pichai ha dichiarato recentemente che verranno annunciate diverse funzionalità AI per Google Search nel corso del 2025. Una delle novità potrebbe essere AI Mode, un’esperienza di ricerca che sfrutta il modello Gemini 2.0. I test sono in corso all’interno dell’azienda californiana.

Versione potenziata di AI Overviews

In diversi paesi (non ancora in Italia) è disponibile la funzionalità AI Overviews (in precedenza nota come Search Generative Experience). Quando l’utente effettua una ricerca viene mostrato il risultato attraverso un breve riassunto generato dall’intelligenza artificiale. Il tradizionale elenco di link (esiste un trucco per eliminare i risultati AI) si trova più in basso. AI Mode dovrebbe essere una versione potenziata e quindi migliore.

Nell’email inviata ad alcuni dipendenti di Google viene chiesto di testare una nuova esperienza di ricerca intelligente che sfrutta una versione custom del modello Gemini 2.0 in grado di “ragionare”. Ci sono anche alcuni esempi di query per verificare la qualità delle risposte.

Per attivare AI Mode è necessario cliccare sull’omonimo pulsante in alto a sinistra nell’interfaccia desktop di Google Search. Si ottiene così un’esperienza simile a quella offerta dal chatbot Gemini. Ci sono due principali differenze rispetto alla funzionalità AI Overviews.

Le risposte alle query di ricerca occupano uno spazio maggiore e sono stati completamente eliminati i link tradizionali. Alcune fonti sono visibili lungo il lato destro in forma di card. Alla fine della risposta c’è un campo di testo che permette di fare altre domande sullo stesso argomento.

AI Mode è disponibile in test anche su mobile, dove è possibile usare i comandi vocali. Quasi certamente, la novità verrà annunciata durante il prossimo Google I/O.