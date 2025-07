Google AI Mode: PDF, Canvas e Search Live

Google ha annunciato altre novità per AI Mode, la funzionalità integrata in Search (solo negli Stati Uniti, in India e nel Regno Unito) che permette di ottenere risposte più dettagliate di AI Overview. L’azienda di Mountain View ha aggiunto il supporto per immagini e PDF, oltre alle funzionalità Canvas e Search Live.

Immagini e PDF

Dall’inizio di aprile, AI Mode in Search può rispondere a domande complesse sulle immagini nell’app Google per Android e iOS, grazie alle capacità multimodali. La stessa funzionalità è ora presente su desktop (browser) in due paesi (Stati Uniti e India).

Nelle prossime settimane verrà aggiunto anche il supporto per i file PDF. L’utente può caricare un documento (scritto in inglese) e generare il riassunto o chiedere informazioni sul contenuto. Nei prossimi mesi verrà aggiunto il supporto per altri tipi di file, inclusi quelli conservati su Google Drive.

Canvas e Search Live

Un’altra utile funzionalità è Canvas, simile a quella disponibile in Gemini. Permette di organizzare le informazioni su più sessioni in un pannello laterale dinamico che si aggiorna in tempo reale. L’output può essere modificato tramite prompt successivi. In futuro sarà disponibile anche l’upload dei file personali.

Canvas sarà accessibile nelle prossime settimane tramite Search Labs solo negli Stati Uniti. Utilizzando AI Mode su browser desktop comparirà il pulsante “Create Canvas“.

Google ha inoltre portato le capacità di Project Astra in AI Mode tramite Search Live. Dopo aver avviato Lens nell’app Google è possibile toccare l’icona Live e chiedere informazioni su ciò che viene inquadrato con la fotocamera dello smartphone. Anche questa funzionalità è disponibile solo negli Stati Uniti tramite Search Labs.

L’ultima novità è per Chrome su desktop. Cliccando sulla barra degli indirizzi viene mostrata l’opzione “Ask Google about this page“. Grazie a Google Lens viene identificato il contenuto selezionato nella pagina e AI Overview fornirà i dettagli nel pannello laterale. Sfruttando invece AI Mode, gli utenti possono ottenere ulteriori informazioni cliccando sul pulsante “Dive Deeper“.