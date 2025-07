Google AI Mode con Gemini 2.5 Pro e Deep Search

Nonostante le proteste degli editori, Google continua a migliorare la funzionalità AI Mode (che insieme a AI Overview potrebbe rafforzare il monopolio nel mercato dei motori di ricerca). Gli abbonati statunitensi possono ora sfruttare il modello Gemini 2.5 Pro e Deep Search.

Gemini 2.5 Pro e Deep Search per AI Mode

AI Mode è disponibile per tutti gli utenti statunitensi dal mese di maggio. È una funzionalità integrata nel motore di ricerca che permette di ottenere risposte dettagliate su vari argomenti attraverso prompt in linguaggio naturale. A differenza di AI Overview non è più visibile il tradizionale elenco di link. Oltre al modello predefinito (Gemini 2.0), Google offre ora il modello Gemini 2.5 Pro (sperimentale).

È accessibile per gli abbonati Google AI Pro e AI Ultra negli Stati Uniti che hanno attivato l’esperimento AI Mode in Search Labs. Il modello può essere selezionato nel menu a tendina della scheda AI Mode. Come indicato, Gemini 2.5 Pro eccelle soprattutto in matematica, programmazione e ragionamento.

Google ha inoltre aggiunto la funzionalità Deep Search in AI Mode. Consente di effettuare ricerche approfondite da molteplici fonti e generare un report con citazioni. Anche Deep Search è disponibile agli abbonati statunitensi.

Agente AI che telefona alle aziende locali

La seconda novità integrata in Google Search sono le telefonate automatiche. Un agente AI può chiamare le aziende locali per conto dell’utente. Sono disponibili determinate azioni, come prenotazioni e richiesta di informazioni. Le risposte verranno quindi inviate via SMS o email.

All’inizio della telefonate viene specificato che si tratta di un sistema automatico. Le aziende possono disattivare la funzionalità nel proprio profilo business. La funzionalità è accessibile a tutti gli utenti statunitensi, ma gli abbonati Google AI Pro e AI Ultra hanno limiti più alti.