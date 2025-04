Motorola moto ai: Copilot, Gemini, Llama e Perplexity

Motorola ha annunciato ieri gli smartphone razr 60 e edge 60. Il produttore statunitense ha svelato anche nuove funzionalità moto ai che sfruttano i modelli di intelligenza artificiale generativa di Google, Meta, Microsoft e Perplexity.

Quattro tecnologie AI per Motorola

Durante il processo sui rimedi in corso a Washington, un dirigente di Perplexity ha dichiarato che Gemini deve essere l’assistente predefinito in base al contratto sottoscritto da Motorola con Google. L’app della startup di San Francisco è tuttavia preinstallata su razr 60 e edge 60, grazie alla partnership annunciata ieri.

La tecnologia di Perplexity viene utilizzata dalla funzionalità Next Move che offre suggerimenti in base ai contenuti mostrati sullo schermo. Dopo aver lanciato moto ai (ad esempio premendo due volte il pulsante di accensione) è sufficiente toccare l’opzione “Explore with Perplexity” nel menu. È possibile anche fare domande con “Ask Perplexity“, inviare email, impostare promemoria o prenotare un tavolo al ristorante.

Tutti gli utenti che acquisteranno i nuovi smartphone di Motorola riceveranno tre mesi di abbonamento a Perplexity Pro che offre capacità di ragionamento, upload illimitato di file, Deep Research e scelta del modello AI, tra cui Claude 3.5 Sonnet e GPT-4o.

La funzionalità Catch me up sfrutta invece il modello Llama di Meta. Permette di ricevere riassunti delle notifiche da molte app (quasi tutte quelle di messaggistica). Dall’app moto ai è possibile inoltre fare domande al chatbot di Microsoft con “Ask Copilot“.

Come detto, Gemini è l’assistente predefinito e consente di accedere a Gemini Live (anche dallo schermo esterno dei razr 60). Sono inoltre disponibili tre mesi di abbonamento a Google One AI Premium (anche per edge 50 ultra, razr 40 e razr 50).