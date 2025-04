Motorola annuncia gli smartphone pieghevoli razr 60 ed edge 60

Carrellata di annunci per Motorola, che ha appena presentato i due nuovi smartphone pieghevoli razr 60 e razr 60 ultra, i modelli flagship edge 60 pro ed edge 60. Ci sono anche novità appartenenti alla famiglia Moto Things. Andiamo con ordine.

I pieghevoli Motorola razr 60 e razr 60 ultra

Partiamo proprio dagli smartphone pieghevoli. Integrano display più grandi e più brillanti rispetto ai predecessori (e al resto della categoria, stando al comunicato ufficiale), funzionalità dinamiche per migliorare la creatività, la produttività e le esperienze quotidiane. Nulla è stato lasciato al caso nemmeno sul fronte del design. È da segnalare l’impiego di materiali e finiture premium decisamente particolari: è il primo pieghevole con cover in legno e il primo realizzato con Alcantara.

razr 60 e razr 60 ultra sono inoltre progettati per durare nel tempo. Ci sono una cerniera rinforzata in titanio e la protezione IP48 contro polvere e acqua, rendendo i nuovi Motorola razr i più resistenti di sempre.

Sul fronte delle specifiche tecniche, il top di gamma (ultra) integra il processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, l’altro modello l’unità MediaTek Dimensity 7400X. Una volta aperto, razr 60 ultra mostra un grande display pOLED da 7 pollici con risoluzione Super HD, mentre il pannello esterno interattivo ha una diagonale da 4 pollici. Su razr 60, il pannello interno è invece un pOLED da 6,9 pollici e quello esterno da 3,6 pollici. Per entrambi, la fotocamera principale posteriore è da 50 megapixel. La batteria sull’ultra è da 4.700 mAh con ricarica TurboPower da 68 W e wireless da 30 W, sul fratello minore da 4.500 mAh con TurboPower da 30 W e wireless da 15 W.

Per quanto riguarda prezzi e disponibilità, entrambi i modelli sono disponibili fin da subito in Italia. razr 60 nella versione 8/256 GB da 999 euro con le colorazioni PANTONE Gibraltar Sea, PANTONE Spring Bud, PANTONE Lightest Sky, PANTONE Parfait Pink e PANTONE Gibraltar Sea (quest’ultima solo negli store fisici). razr 60 ultra costa invece 1.349 euro nella sua incarnazione più economica da 16/512 GB, le colorazioni previste sono PANTONE Scarab, PANTONE Mountain Trail, PANTONE Cabaret e PANTONE Rio Red.

I flagship Motorola edge 60 ed edge 60 pro

Design più tradizionale per edge 60 ed edge 60 pro, i primi dispositivi quad-curve del marchio per questo segmento. Includono le certificazioni IP68/IP69 per la protezione contro acqua e polvere e fotocamere più potenti con sensore Sony LYTIA 700C per l’acquisizione delle immagini.

Integrano un display pOLED da 6,7 pollici curvo su tutti e quattro i lati, il processore MediaTek Dimensity 8350 Extreme e una batteria da 6.000 mAh con ricarica TurboPower da 90 W.

Anche in questo caso c’è la disponibilità immediata. Il nuovo edge 60 è disponibile nel taglio di memoria da 8/256 GB a 399 euro. Per edge 60 pro in versione 12/512 GB la spesa sale a 649 euro.

Moto Things: moto buds loop e moto watch fit

Le novità della gamma Moto Things sono relative ad auricolari wireless e a uno smartwatch. Si tratta rispettivamente di moto buds loop (in Italia da maggio a 149 euro, versione Swarovski da giugno a 299 euro) e moto watch fit (in Italia da fine maggio a 99 euro).

Infine, Motorola ha annunciato funzionalità inedite legate all’intelligenza artificiale: Next Move, Playlist Studio, Image Studio e Look and Talk.