Veo 3 su Vertex AI è disponibile per tutti

Con oltre 70 milioni di video creati in due mesi e un interesse in forte crescita registrato in ambito aziendale, Veo 3 è ora disponibile per tutti su Vertex AI. La fase di anteprima è terminata. Tra i clienti che si sono già affidati al modello per creare video ci sono Canva, BarkleyOKRP, eToro, Razorfish, Synthesia, WPP e L’Oreal (gli esempi sul blog ufficiale, link a fondo articolo).

AI generativa per aziende: Veo 3 su Vertex AI, per tutti

Il comunicato giunto in redazione fa riferimento a un forte aumento della domanda da parte delle aziende che cercano strumenti per la creazione di video basati sull’AI, scalabili e di livello professionale . Ricapitolando, sono queste le principali novità annunciate dal gruppo di Mountain View.

Veo 3 è ora disponibile per tutti su Vertex AI (General Availability);

il modello Veo 3 Fast, progettato per garantire velocità e iterazioni rapide, è ora disponibile per tutti su Vertex AI;

prossimamente disponibili in anteprima pubblica (per Veo 3 e Veo 3 Fast) le funzionalità image-to-video per dare vita a immagini e visual statici.

Qui sotto, ad esempio, è stato chiesto all’intelligenza artificiale generativa di creare un filmato per una stazione radio FM ispirata alle bibite gassate.

Tra le funzionalità avanzate di Veo 3 c’è anche il supporto all’audio nativo. La clip qui sotto, ad esempio, è stata ottenuta con il prompt seguente.

Parlando con il barista dall’altra parte del bancone, una donna in una caffetteria ordina una tazza di caffè con panna e zucchero e un croissant al cioccolato. Il barista ascolta l’ordine, risponde sure 🙂 e poi si gira verso la macchina per caffè espresso professionale che si trova dietro di lui. La donna aspetta pazientemente dall’altra parte del bancone mentre il barista prepara il suo ordine.

Google ribadisce il proprio impegno finalizzato a un’utilizzo responsabile dell’AI. Ne fa parte l’impiego delle filigrane digitali con SynthID.