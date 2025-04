Gemini Live: condivisione schermo gratis su Android

Google annunciato che la funzionalità di condivisione dello schermo di Gemini Live è accessibile gratuitamente a tutti gli utenti Android. Non è più necessario l’abbonamento a Gemini Advanced. L’unico requisito minimo è uno smartphone compatibile con l’app Gemini.

La funzionalità di Gemini Live, denominata “Screen e camera sharing“, è in pratica una versione potenziata di Google Lens. Era disponibile dall’inizio del mese solo per gli abbonati a Gemini Advanced con Samsung Galaxy S25 e Google Pixel. L’azienda di Mountain View ha ora deciso di offrirla gratuitamente a tutti gli utenti Android (il rollout è graduale).

We’ve been hearing great feedback on Gemini Live with camera and screen share, so we decided to bring it to more people ✨

Starting today and over the coming weeks, we're rolling it out to *all* @Android users with the Gemini app. Enjoy!

PS If you don’t have the app yet,… https://t.co/dTsxLZLxNI

— Google Gemini App (@GeminiApp) April 16, 2025