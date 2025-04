Gemini Live: la condivisione di video e schermo è disponibile

Nei primi giorni di marzo, Google ha annunciato che avrebbe presto introdotto la possibilità di condividere video e schermo con Gemini Live, abilitando così una nuova modalità di interazione con l’AI. Arriva oggi l’annuncio della disponibilità per quella che è una delle funzionalità più avanzate del pacchetto, riservata però a chi ha un abbonamento premium.

Come funziona la condivisione di video e schermo con Gemini Live

Nell’esempio fornito dalla clip qui sotto, ad esempio, l’intelligenza artificiale analizza la conformazione dell’ambiente domestico e offre suggerimenti su come sistemare gli elementi nella stanza, rilevando in automatico la presenza di una sedie e consigliando di abbinarle un tavolino.

Per capire in che modo la tecnologia potrebbe tornare utile nel quotidiano, Google ha pubblicato un elenco con cinque casi d’uso. Li riportiamo di seguito in breve, rimandando alle pagine del blog ufficiale per altri dettagli.

Organizzazione dello spazio: è l’esempio già descritto, basta puntare la fotocamera su un angolo della casa e chiedere come riordinare;

progetti creativi: condividendo lo schermo e le immagini di qualcosa che ispira, è possibile chiedere idee per disegni, testi e oggetti da creare;

risoluzione problemi: inquadrano qualcosa che non funziona, dalla sedia al giradischi, l’AI può fornire suggerimenti su come effettuarne la riparazione;

consigli per gli acquisti: condividendo lo schermo, Gemini si trasforma in un assistente per lo shopping, confrontando i capi di abbigliamento e aiutando a trovare quelli che si abbinano meglio;

sviluppo capacità e feedback: l’intelligenza artificiale può restituire un utile riscontro a proposito del lavoro svolto, a un testo da pubblicare, individuando cosa migliorare e suggerendo in che modo farlo.

La funzione Gemini Live con condivisione video e schermo, annunciata a marzo, è ora accessibile a tutti gli utenti con un abbonamento Gemini Advanced attivo, come anticipato in apertura. È in distribuzione sui dispositivi Android compatibili, sulla serie Pixel 9 e sulla gamma Samsung Galaxy S25.