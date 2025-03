Pianificazione vacanze con Search, Maps e Gemini

Google ha annunciato nuove funzionalità per Search, Maps e Gemini che permettono di pianificare le vacanze estive. Alcune sfruttano ovviamente l’intelligenza artificiale generativa. Non tutte sono disponibili in Italia, ma presto sarà possibile utilizzare AI Overview.

Organizzare un viaggio con i servizi Google

Google Search è sicuramente il servizio più utilizzato per cercare informazioni sulle prossime destinazioni di viaggio. Invece di cercare su diversi siti, AI Overview può creare un itinerario completo raggruppando le informazioni da varie fonti. Gli utenti possono successivamente vedere foto, leggere recensioni e trovare i luoghi sulla mappa.

È possibile anche esportare la pianificazione in Google Drive o Gmail e salvare l’elenco dei punti di interesse in Google Maps. Questa funzionalità è al momento disponibile solo in inglese negli Stati Uniti.

Per Google Hotel è invece disponibile una funzionalità già offerta da Google Voli. Gli utenti possono attivare il tracciamento del prezzo per gli hotel e ricevere un’email quando scende in maniera sostanziale. Questa funzionalità sarà disponibile in tutto il mondo su web e mobile nei prossimi giorni.

Un’altra novità molto utile riguarda Google Maps. È possibile caricare screenshot dei luoghi da visitare e Gemini troverà il punto esatto sulla mappa e fornirà utili informazioni. La funzionalità sarà inizialmente disponibile solo su iOS negli Stati Uniti.

Gli utenti possono ovviamente sfruttare Gemini per trovare informazioni di viaggio. Grazie alla funzionalità Gems gratuita è possibile anche creare una guida di viaggio personalizzata. È sufficiente cliccare sul gestore dei Gem in basso a sinistra nell’interfaccia web su desktop.

Dopo aver raggiunto la destinazione è possibile utilizzare Google Lens per avere informazioni su ciò che viene inquadrato dalla fotocamera dello smartphone con AI Overview. La funzionalità è al momento disponibile in inglese. Il supporto per altre lingue verrà aggiunto nel corso dei prossimi mesi.