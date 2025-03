Gemini Live, in arrivo streaming video e condivisione dello schermo

Marzo sarà un mese di fuoco per Gemini Live. Google ha annunciato al Mobile World Congress 2025 che le nuove funzioni di streaming video e condivisione dello schermo, alimentate da Project Astra, debutteranno entro la fine di marzo.

Come promemoria, Project Astra, è un assistente multimodale universale progettato per elaborare dati testuali, video e audio in tempo reale, mantenendo il contesto della conversazione per un massimo di dieci minuti. Proprio recentemente, Google ha aggiornato Astra per integrare Google Search, Lens e Maps.

Su Gemini Live arrivano l’analisi video in tempo reale attraverso la fotocamera e la condivisione dello schermo

Si vuole mostrare a Gemini cosa c’è sul proprio schermo? Basterà un tocco. Nell’overlay di Gemini su Android apparirà un nuovo pulsante “Share screen with Live“, proprio sopra il campo di testo. Un tap e voilà, lo schermo sarà in diretta su Gemini Live. Ma non è tutto. Sarà possibile fare domande a Gemini su ciò che compare sullo schermo e avere una conversazione a tutto tondo.

E se si preferisce un approccio più immersivo, si può sempre sfruttare la modalità full screen. Ora si troverà una nuova scorciatoia video accanto a quella per la condivisione dello schermo. Cliccandoci sopra, si aprirà un feed live che occuperà quasi tutto il display. Google ha anche dato una rinfrescata al design. La notifica della condivisione sarà in stile telefonata, con i pulsanti a pillola. Un piccolo dettaglio, ma che dimostra la cura maniacale di Google per l’estetica.

Disponibilità delle nuove funzioni di Gemini Live

Ma chi potrà godere per primo di queste novità? Naturalmente, gli abbonati a Gemini Advanced, tramite il piano Google One AI Premium su Android, nel corso di questo mese. Per gli altri, toccherà aspettare il proprio turno. I fortunati che si trovano al MWC di Barcellona invece, possono fare un salto all’Android Avenue tra i padiglioni 2 e 3 per provare con mano queste nuove funzioni.