Gemini for kids, per aiutare i bambini con i compiti

Google sta lavorando a un nuovo progetto: una versione di Gemini pensata apposta per i bambini. I più piccoli potranno creare storie, ottenere supporto per i compiti e molto altro. Sicuramente, Big G offrirà una protezione dei contenuti più rigorosa rispetto alla versione standard di Gemini.

In arrivo Gemini per i bambini

Android Authority ha scoperto diverse stringhe relative a Gemini per bambini analizzando il codice dell’app Google per Android (versione 16.12.39). Ma cosa potrà fare esattamente questa versione junior di Gemini? Stando a quanto emerso dal codice, i bambini potranno usarla per dare sfogo alla loro creatività, inventando racconti e personaggi. Ma non solo: Gemini sarà anche un tutor virtuale, pronto a rispondere alle loro domande e a dare una mano con i compiti a casa. Sarà una sorta di compagno di giochi e di studio.

Naturalmente, trattandosi di un servizio rivolto ai minori, Google dovrà prestare particolare attenzione alla sicurezza e alla privacy. Già ora Gemini offre politiche sui contenuti più rigide e protezioni di default per gli adolescenti, ma per i bambini si prevedono misure ancora più stringenti, come una censura più severa e ulteriori garanzie sulla raccolta e il trattamento dei dati personali.

Gemini for kids: come funzionerà?

Per il momento non è ancora chiaro come Big G implementerà concretamente questa modalità per bambini. L’ipotesi più probabile è che venga attivata automaticamente quando l’account Google associato appartiene a un minore. Ma il codice scoperto nell’app non fornisce dettagli in proposito. Si limita a rimandare alle politiche sulla privacy di Google (che prevedono norme specifiche per i bambini) e all’informativa sulla privacy delle app Gemini.