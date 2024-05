Windows 11: Mostra desktop ha vinto su Copilot

A metà febbraio, l’aggiornamento KB5034765 per Windows 11 ha portato con sé una novità che non tutti hanno gradito: è quella che ha sostituito il pulsante Mostra desktop (nascosto nell’angolo inferiore destro dell’interfaccia) con l’icona di Copilot, per l’avvio rapido dell’assistente IA. Fortunatamente, c’è stato il dietrofront.

Torna il pulsante Mostra desktop su Windows 11

A renderlo noto è Microsoft, con il post pubblicato nei giorni scorsi sul blog ufficiale dedicato agli Insider in cui dichiara di aver cambiato idea. Sono stati decisivi i feedback ricevuti. Ecco quanto si legge, in forma tradotta.

In risposta ai feedback, di default ora stiamo visualizzando il pulsante Mostra desktop. Gli utenti possono comunque gestirlo con un click del pulsante destro sulla barra delle applicazioni e scegliendo “Impostazioni della barra delle applicazioni”.

L’opzione a cui fa riferimento la software house è quella mostrata dallo screenshot qui sotto. Si trova all’interno delle “Impostazioni”, selezionando la sezione “Personalizzazione” e poi la voce “Barra delle applicazioni”. Nel riquadro “Comportamenti della barra delle applicazioni” è necessario attivare la spunta su “Selezionare l’estremità della barra delle applicazioni per visualizzare il desktop” per evitare la sostituzione automatica.

Per molti, soprattutto per chi è solito lavorare in multitasking gestendo un gran numero di finestre in contemporanea, il piccolo pulsante invisibile Mostra desktop è molto utile, per minimizzare con un solo click tutte le schermate aperte e trovarsi in un istante di fronte alla scrivania. Lo si può raggiungere semplicemente muovendo il cursore fino all’estremità in basso a destra, con un gesto per tanti diventato ormai automatico.

Sul fatto che Microsoft stia facendo tutto il possibile per promuovere l’utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale generativa (perlopiù basati sulla tecnologia di OpenAI) non ci sono dubbi. Non tutti, però, stanno accogliendo con entusiasmo l’impatto di Copilot e delle altre funzionalità di questo genere sul sistema operativo. In molti preferirebbero un’esperienza più essenziale o quantomeno la possibilità di scegliere cosa installare e cosa invece escludere dalla piattaforma.