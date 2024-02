Windows 11 KB5034765 in download: ciao ciao Edge?

È tempo di Patch Tuesday: per le versioni 23H2 e 22H2 di Windows 11 ha preso il via la distribuzione dell’aggiornamento KB5034765 che porta con sé alcune novità degne di nota. La più importante è quella che predispone in modo definitivo il terreno per consentire agli utenti europei l’eliminazione del browser Edge dal sistema operativo. A tal proposito, c’è un ma, come vedremo a breve in questo articolo.

KB5034765 per Windows 11 23H2 e 22H2: le novità

Per dare il via al download e all’installazione non bisogna far altro che aprire l’utility Windows Update, come mostrato nello screenshot qui sotto. In alternativa, il pacchetto è stato pubblicato anche all’interno del Microsoft Update Catalog per chi preferisce questo metodo.

Digital Markets Acts e il browser Edge

Come già anticipato, a livello di funzionalità, la novità più importante è quella che riguarda la disinstallazione di Edge, una possibilità riservata agli utenti europei con l’entrata in vigore del Digital Markets Act nel vecchio continente, prevista per il 7 marzo.

A tal proposito, è bene precisare che proprio ieri, la Commissione europea, ha stabilito che il browser (così come Microsoft Advertising e iMessage) non è tenuto al rispetto della legge. Ecco dunque spiegato quel punto di domanda nel titolo dell’articolo: non è da escludere che, in seguito alla decisione presa da Bruxelles, il gruppo di Redmond possa scegliere di tornare sui propri passi e di continuare a includere in modo forzato l’applicazione nel sistema operativo.

Dopo aver scaricato e installato l’aggiornamento, al sottoscritto non risulta ancora possibile procedere all’eliminazione (attraverso Impostazioni, App), ma potrebbe essere la conseguenza del fatto che la funzionalità sia in una fase di rollout progressivo, destinato a completarsi solo nelle prossime settimane.

Una piccola novità per Copilot e bugfix

Un’altra novità introdotta riguarda Copilot. Scompare l’icona dell’assistente nella barra di ricerca, attraverso una modifica apportata lato server. A questo si aggiunge l’immancabile elenco di bugfix che intervengono su alcuni problemi individuati nelle release precedenti, riguardanti tra le altre cose le videochiamate, la gestione delle stampanti, i messaggi mostrati in Esplora file, la riattivazione dallo standby, il menu Start, gli emoji 3D e BitLocker (quest’ultimo per gli utenti business).

Il pacchetto KB5034765 è un aggiornamento di sicurezza, scaricato e installato in modo automatico dal PC (se non specificato diversamente nelle Impostazioni). Porta la versione 23H2 del sistema operativo alla build 22631.3155 e la 22H2 alla build 22621.3155.