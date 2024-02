Windows 11 Moment 5 arriva il 27 febbraio?

Microsoft ha confermato che la prossima major release del sistema operativo sarà Windows 11 24H2. Come accaduto per Windows 11 23H2, gli utenti potranno accedere in “anteprima” ad alcune funzionalità tramite l’aggiornamento Moment 5. Secondo Zac Bowden di Windows Central, l’update verrà distribuito il 27 febbraio.

Novità di Windows 11 Moment 5

Moment 5 dovrebbe essere un aggiornamento meno corposo dei precedenti Moment. Sarà inizialmente un update opzionale (senza patch di sicurezza), ma successivamente verrà incluso negli aggiornamenti cumulativi di marzo o aprile e quindi diventerà obbligatorio con installazione automatica quando l’utente cliccherà sul pulsante “Verifica disponibilità aggiornamenti” di Windows Update. Verrà rilasciato solo per Windows 11 23H2, pertanto è necessario effettuare il passaggio a questa versione del sistema operativo.

Una delle novità di Moment 5 interesserà esclusivamente gli utenti europei. Microsoft consentirà di rimuovere le app preinstallate, tra cui Edge, Cortana, Foto e Fotocamera. Inoltre si potrà usare un motore di ricerca diverso da Bing in Windows Search. Si tratta di modifiche imposte dal Digital Markets Act che verrà applicato dal 7 marzo.

Moment 5 includerà nuove funzionalità, come quella che consente di scrivere con la stilo nei box di testo. Ci saranno inoltre miglioramenti per Nearby Share (Condivisione in prossimità), Windows Spotlight e Copilot. Il pannello dell’assistente personale potrà essere “staccato” dal lato destro e potrà essere cambiata la sua dimensione.

È previsto anche l’aggiornamento di alcune app, tra cui Notepad (Blocco note), forse con il supporto per Copilot. La nuova scheda Arcade di Microsoft Store, prevista in Moment 5, è già disponibile in Windows 11 23H2. Consente di accedere ai giochi che possono essere eseguiti senza installazione.