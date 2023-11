Windows 11: novità per rispettare il DMA in Europa

Microsoft ha annunciato importanti novità per gli utenti europei che usano Windows 11. L’azienda di Redmond ha apportato diversi cambiamenti al sistema operativo per rispettare il Digital Markets Act (DMA). La prima build con queste modifiche è 22631.2787 (KB5032288), disponibile per gli iscritti al canale Release Preview del programma Insider.

Addio a Edge e Bing search

Il Digital Markets Act, che verrà pienamente applicato dal 6 marzo 2024, impedisce ai cosiddetti gatekeeper di promuovere i propri servizi a svantaggio della concorrenza. Inoltre prevede l’obbligo di consentire la disinstallazione delle app preinstallate e cambiare le impostazioni predefinite.

Microsoft ha già introdotto alcune modifiche con l’aggiornamento Moment 4 e Windows 11 23H2, come l’indicazione delle funzionalità di sistema in Impostazioni, menu Start e ricerca. I componenti di sistema sono ora elencati in una pagina separata in Impostazioni > Sistema > Componenti di sistema . Nell’elenco delle app nel menu Start e nei risultati di ricerca è stata aggiunta l’etichetta “Sistema” ai componenti del sistema operativo.

A partire dalla build 22631.2787 (KB5032288) è possibile rimuovere le app Fotocamera, Foto, Cortana e Edge. Windows Search verrà separato da Bing, quindi gli utenti potranno aprire i risultati della ricerca in un altro browser. L’interoperabilità verrà estesa anche ai widget (si potrà aggiungere un altro provider).

Windows 11 chiederà agli utenti europei se vogliono sincronizzare l’account Microsoft in modo da accedere ai dati anche da altri dispositivi o software Microsoft. Il sistema operativo rispetterà la scelta delle app predefinite per link e tipo di file. Come detto, questi cambiamenti saranno disponibili nella build 22631.2787 (KB5032288) di Windows 11 23H2, ma le stesse modifiche verranno incluse anche in Windows 10 22H2.

Microsoft sottolinea che Copilot non è ancora accessibile in Europa. Molte novità della build 22631.2787 (KB5032288) riguardano proprio l’assistente digitale. Copilot può essere usato con schermi multipli e verrà mostrato come miniatura usando la combinazione ALT + TAB. Infine, gli utenti potranno usare Copilot solo dieci volte con l’account locale. Successivamente si dovrà effettuare il login con un account Microsoft.