Microsoft Ignite 2023: Copilot per ogni attività

L’intelligenza artificiale generativa è stato l’argomento principale della conferenza Ignite 2023. Oltre a Microsoft Copilot (ex Bing Chat), l’azienda di Redmond ha annunciato anche Copilot Studio, nuove funzionalità di Copilot per Microsoft 365 e Windows AI Studio.

Copilot per ogni attività

Copilot Studio è un tool che permette alle aziende di personalizzare Copilot per Microsoft 365 e creare assistenti digitali standalone. Il tool non richiede la scrittura di codice e sfrutta i plugin IA, insieme alla nuova piattaforma GPTs annunciata da OpenAI. Copilot Studio è in pratica un ambiente di sviluppo visuale che consente di usare i dati aziendali (o di partner esterni) per ottenere un copilota per ogni attività.

Copilot per Microsoft 365 ha invece ricevuto diversi aggiornamenti. Molte novità riguardano Copilot per Teams. A partire dal prossimo anno, il chatbot avrà un posto all’interno dei meeting, quindi diventerà un partecipante attivo. Prenderà appunti durante la riunione (che possono essere condivisi), risponderà alle domande e fornirà informazioni. Potrà inoltre creare riassunti di post lunghi nei canali e aiutare nella scrittura dei messaggi.

Copilot in Outlook semplificherà l’organizzazione delle riunioni e recupererà informazioni dalle email. Copilot in Word informerà gli utenti sulle revisioni dei documenti, mentre Copilot in PowerPoint potrà essere sfruttato per cercare gli asset aziendali e modificare le immagini con Microsoft Designer.

L’ultima novità è Windows AI Studio. Si tratta di una suite di strumenti che permette agli sviluppatori di accedere ai vari modelli di IA generativa, tra cui Microsoft Phi e Meta Llama 2, e scegliere la configurazione più adatta alle proprie esigenze.