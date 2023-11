Bing Chat diventa Microsoft Copilot

A fine settembre, l’azienda di Redmond aveva svelato Copilot per Windows 11. Durante la conferenza Ignite 2023 è stato annunciato che Microsoft Copilot è il nuovo nome di Bing Chat e Bing Chat Enterprise. In pratica è stato eliminato il brand Bing per indicare più chiaramente il servizio basato sull’intelligenza artificiale generativa. Gli utenti possono ancora accedere alla versione gratuita tramite Edge e motore di ricerca, ma è stato attivato un sito dedicato.

Microsoft Copilot sostituisce Bing Chat

Il chatbot era inizialmente accessibile solo da Bing. Successivamente è stato integrato in Edge, Skype e SwiftKey. In tutti i casi era chiaramente visibile il logo del motore di ricerca. La prima novità è arrivata con l’introduzione dell’icona Copilot che permette di attivare il chatbot nella barra laterale del browser. Ora il rebranding è stato completato: il nome Copilot è visibile in Edge e Windows 11.

Effettuando l’accesso con un account Microsoft Entra ID (ex Azure Active Directory) è possibile usare la versione aziendale (ex Bing Chat Enterprise) che offre una maggiore protezione per i dati. Gli utenti possono ancora usare il Microsoft Copilot tramite Bing, ma ora è disponibile un sito dedicato all’indirizzo https://copilot.microsoft.com/ (serve un account Microsoft). Quest’ultimo è supportato solo in Edge e Chrome, ma gli utenti Firefox possono accedere al chatbot tramite Bing, anche senza account Microsoft.

Microsoft ha inoltre annunciato il supporto per GPTs che permetterà di creare versioni personalizzate di Copilot. I plugin per Microsoft Copilot sono in anteprima e presto gli sviluppatori potranno pubblicare i loro plugin tramite il Microsoft Partner Center.

A partire dal 1 dicembre sarà disponibile Copilot con protezione dei dati commerciali (ex Bing Chat Enterprise) con le licenze Microsoft 365 E3, E5, A3, A5, Business Standard e Business Premium, senza costi aggiuntivi. Prossimamente sarà accessibile anche con la licenza Microsoft 365 F3.