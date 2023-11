OpenAI presenta GPTs, le versioni personalizzate di ChatGPT

OpenAI ha appena lanciato GPTs, delle versioni personalizzate di ChatGPT, il suo modello di intelligenza artificiale che genera testi e codice. Queste versioni speciali di ChatGPT sono pensate per scopi specifici, come si legge sul blog “per assistere gli utenti in vari ambiti della loro vita quotidiana, sia a livello personale che professionale“.

Sul suo sito web, l’azienda ha già mostrato alcuni esempi delle versioni personalizzate di ChatGPT. Tra questi, c’è Game Time, che insegna a giocare a vari giochi da tavolo a persone di tutte le età. C’è anche Creative Writing Coach, che valuta la scrittura di un utente e gli dà dei suggerimenti per migliorare le sue abilità.

Oltre a questi, ci sono altri GPT disponibili solo per i clienti ChatGPT Plus ed Enterprise. Per esempio, Sous Chef propone ricette basate sugli ingredienti disponibili, Math Mentor spiega i concetti matematici e Tech Support Assistant aiuta a risolvere i problemi tecnici e a seguire le istruzioni, come l’installazione di una stampante. Per accedere a questi GPT, è necessario sottoscrivere un abbonamento a ChatGPT Plus, che costa 20 dollari al mese.

OpenAI afferma che non è necessario saper codificare per creare un GPT personalizzato, ma basta avviare una chat con il modello di intelligenza artificiale e dargli delle indicazioni e delle informazioni aggiuntive. In questo modo, si può scegliere cosa GPT può fare, come fare una ricerca sul web, generare immagini o analizzare dati.

A luglio 2023, l’azienda ha introdotto le Custom Instruction, che permettono ai clienti di personalizzare ChatGPT in base alle proprie esigenze. Con le istruzioni personalizzate, infatti, gli utenti possono creare versioni permanenti di ChatGPT, adattate a scopi specifici. Gli sviluppatori possono anche collegare le versioni personalizzate di ChatGPT alle API, per integrare dati esterni o interagire con il mondo reale. Alcuni esempi sono: connettere I GPTs a una casella di posta elettronica, gestire ordini di e-commerce o accedere a un database.

OpenAI lancia il GPT Store: una vetrina per i GPT personalizzati

OpenAI prevede di lanciare il GPT Store ufficiale entro la fine del mese. Si tratta di una piattaforma dove i clienti che creano GPT possono condividerli con il pubblico. Nella sua prima versione, lo store dovrebbe offrire anche una funzione di ricerca e una classifica dei GPT più popolari. I creatori possono anche verificare i loro account per aumentare la fiducia degli utenti.

Le conversazioni con i GPT non vengono condivise con i loro creatori e gli utenti possono decidere quando le API di terze parti vengono utilizzate dai GPT. È possibile anche escludere un intero account dall’addestramento dei modelli, inclusi i GPT. Infine, un nuovo sistema di monitoraggio proteggerà gli utenti dai GPT dannosi, come quelli che promuovono attività fraudolente, contenuti d’odio o temi per adulti.