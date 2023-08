ChatGPT, le istruzioni personalizzate per tutti

Trascorse un paio di settimane dall’introduzione della funzionalità in esclusiva per gli abbonati Plus, ora le istruzioni personalizzate (custom instructions) sono disponibili anche per gli utenti free di ChatGPT. Per chi non ne fosse a conoscenza, si tratta di quella caratteristica che permette al chatbot di ricordare con chi sta conversando.

Le istruzioni personalizzate di ChatGPT

Attivandola, è possibile far sì che il sistema ricordi con chi sta scambiando messaggi. In altre parole, grazie a questo accorgimento, non è più necessario ripartire da zero ed esplicitare al servizio le proprie preferenze all’inizio di ogni nuovo scambio, così che possa fornire risposte e istruzioni su misura. Insomma, permette di risparmiare tempo.

ChatGPT considererà le tue istruzioni personalizzate per ogni conversazione, da qui in avanti. Il modello considererà le istruzioni ogni volta che risponderà, dunque non dovrai ripetere le tue preferenze o informazioni in ogni conversazione.

Va precisato che, al momento, la funzionalità non è ancora disponibile in Europa (Regno Unito compreso). La ragione è con tutta probabilità da ricercare nella gestione dei dati necessaria. OpenAI ha dichiarato che porrà presto rimedio alla mancanza, senza però definire una tempistica precisa. Per le modalità di attivazione rimandiamo alla nostra guida dedicata.

Qual è, nel concreto e nell’utilizzo quotidiano, l’utilità di questa feature? Riportiamo di seguito qualche esempio fornito da OpenAI in occasione dell’annuncio.

Un insegnante che crea il piano di una lezione non dovrà più ripetere che è rivolta a una classe di scienze della terza elementare. Uno sviluppatore che preferisce ottenere codice in un linguaggio diverso da Python, potrà specificarlo una sola volta e sarà ricordato. Fare la lista della spesa per una famiglia numerosa sarà più semplice, con il modello in grado di contare porzioni per sei persone.

Grazie alle istruzioni personalizzate di ChatGPT, secondo l’organizzazione, migliora anche l’esperienza con i plugin.