ChatGPT si aggiorna per ricordare chi sei

L’ultima novità introdotta da OpenAI per ChatGPT interviene su uno dei principali limiti del chatbot: la sua incapacità di ricordare chi sia l’utente e quali siano le sue preferenze. Di fatto, il sistema lo dimentica al termine di ogni conversazione. Al momento, questa capacità è disponibile solo per gli abbonati Plus e in fase beta.

Così, ChatGPT può ricordare chi sei

Per ragioni presumibilmente legate alle modalità di gestione dei dati personali, inoltre, la funzionalità non è al momento ancora accessibile in Europa e nel Regno Unito. È presentata come custom instructions ovvero delle istruzioni personalizzate che il chatbot può tenere in considerazione.

ChatGPT considererà le tue istruzioni personalizzate per ogni conversazione, da qui in avanti. Il modello considererà le istruzioni ogni volta che risponderà, dunque non dovrai ripetere le tue preferenze o informazioni in ogni conversazione.

Ecco qualche esempio fornito da OpenAI.

Un insegnante che crea il piano di una lezione non dovrà più ripetere che è rivolta a una classe di scienze della terza elementare. Uno sviluppatore che preferisce ottenere codice in un linguaggio diverso da Python, potrà specificarlo una sola volta e sarà ricordato. Fare la lista della spesa per una famiglia numerosa sarà più semplice, con il modello in grado di contare porzioni per sei persone.

Nel concreto, la funzionalità si attiva rispondendo a due domande poste dal chatbot, come visibile nello screenshot qui sotto. Sono Cosa vorresti che ChatGPT sapesse di te per fornire risposte migliori? e Come vorresti che ChatGPT rispondesse? .

Secondo OpenAI, questo migliorerà anche l’esperienza fornita con i plugin, ma durante la fase beta le istruzioni potrebbero talvolta non essere interpretate nel modo corretto.

Come già scritto, la funzionalità è al momento un’esclusiva degli abbonati Plus (attivabile dalle impostazioni). Entro le prossime settimane sarà resa accessibile da parte di tutti. Staremo a vedere se verranno tolti anche i paletti territoriali che, oggi, ne impediscono la fruizione agli utenti europei.