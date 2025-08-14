Google Slides e Vids, sfondi AI con un clic grazie a Gemini

Google Slides e Vids stanno per ricevere un aggiornamento molto interessante. Grazie a Gemini si potrà sostituire o espandere lo sfondo di un’immagine semplicemente scrivendo ciò che si desidera. Niente più ritagli manuali e distorsioni!

Gemini trasforma le immagini in Google Slides e Vids

La prima funzione è pensata per chi vuole dare un nuovo contesto visivo a un’immagine. Basta selezionare la foto in Google Slides o Vids, cliccare su “Genera un’immagine” e scegliere “Sostituisci sfondo”. A quel punto, basta scrivere un prompt del tipo: “ufficio moderno”, “spiaggia al tramonto”, “sfondo neutro grigio”… e Gemini farà il resto.

1. Sostituzione dello sfondo

Questa funzione è perfetta per chi lavora con immagini di prodotto, foto aziendali o contenuti visivi per mantenere uno stile visivo coerente. Google fa l’esempio delle foto dei dipendenti. Invece di avere immagini scattate in ambienti diversi (ufficio, casa, eventi), si può sostituire lo sfondo con uno standard. Ad esempio un colore aziendale o un set neutro, per dare un tocco di professionalità alla comunicazione visiva.

2. Espansione dello sfondo senza distorcere l’immagine

La seconda novità è ancora più interessante per chi crea contenuti visivi per presentazioni, video o banner. Si ha una foto verticale ma serve un formato orizzontale? Gemini può espandere lo sfondo in modo naturale, adattandolo a rapporti come 16:9 o 4:3, senza alterare il soggetto principale.

Dopo aver selezionato l’immagine e cliccato su “Genera un’immagine”, basta selezionare l’opzione di espansione. L’AI genera diverse versioni dello sfondo. È possibile visualizzarle in anteprima e scegliere quella che fa al caso proprio.

Disponibilità e accesso

Le nuove funzioni sono già in fase di rilascio per i domini Rapid Release dal 28 luglio, mentre per quelli Scheduled Release il roll out completo parte il 14 agosto. Sono disponibili per gli utenti Google Workspace Business Standard e Plus, Enterprise Standard e Plus, e per chi ha add-on Gemini Education, AI Pro, Ultra o le vecchie versioni Business ed Enterprise.

E per chi si sta chiedendo se serva un abbonamento extra: no, Google ha già iniziato a distribuire molte funzioni AI anche agli utenti Workspace base. Slides e Vids per creare video AI, stanno diventando sempre più potenti, e ora basta un prompt per trasformare un’immagine!