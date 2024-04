Google Vids per creare video con l'IA in Workspace

Tra gli annunci più interessanti giunti dall’evento Cloud Next ’24 al via oggi c’è senza dubbio quello relativo a Google Vids. Anche in questo caso, si tratta di uno strumento legato all’intelligenza artificiale generativa, in modo coerente con quello che è a tutti gli effetti diventato il nuovo mantra di bigG. Troverà posto all’interno di Workspace e permetterà di creare video con l’IA, partendo da una semplice descrizione testuale (prompt).

Workspace: cos’è e come funziona Google Vids

L’applicazione, destinata in un primo momento esclusivamente all’ambito professionale, è descritta come un assistente per la scrittura, la produzione e l’editing di video, tutto in un’unica soluzione . È in grado di dar vita a uno storyboard facilmente modificabile, prodotto dopo che l’utente ha selezionato uno stile.

Si occupa di generare una prima bozza assemblando scene selezionate da filmati di repertorio, incorporando all’occorrenza immagini e con una musica di sottofondo. Non manca nemmeno la possibilità di impostare un voiceover adatto a veicolare un messaggio specifico, selezionando una tra le diverse voci fuori campo preimpostate o registrando la propria.

Il tutto è racchiuso all’interno di un’interfaccia semplice e intuitiva. Non mancano inoltre gli strumenti per la collaborazione e la condivisione, disponibili direttamente all’interno del browser. Così il gruppo di Mountain View descrive Google Vids.

È una piattaforma completamente nuova che può aiutare chiunque a diventare un grande narratore in ambito professionale.

A quando la data di uscita? Farà il suo debutto all’interno di Workspace Labs nel mese di giugno. Come affermato da Aparna Pappu (Vice President e General Manager di Workspace) durante una riunione riservata alla stampa che ha anticipato l’inizio di Cloud Next ’24, in un primo momento l’accesso sarà riservato a coloro in possesso di un account premium a pagamento, nell’ambito professionale. Solo in un secondo momento, bigG valuterà la possibilità di renderlo fruibile da tutti, anche sulla base dei feedback ricevuti.