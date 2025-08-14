Apple: roadmap AI con robot, smart display e Siri

La nuova Siri non arriverà prima del 2026. Quando sarà disponibile permetterà ad Apple di lanciare sul mercato diversi prodotti AI. Secondo Mark Gurman, noto giornalista di Bloomberg, la roadmap prevede un tabletop robot, uno smart display e una videocamera di sicurezza.

Dispositivi AI nel 2026 e 2027

Durante un recente meeting con i dipendenti, il CEO Tim Cook ha dichiarato che Apple deve vincere anche nel settore dell’intelligenza artificiale, confermando l’arrivo di nuovi prodotti. Prima è necessario però completare lo sviluppo della nuova Siri. Gli ingegneri dell’azienda di Cupertino lavorano attualmente su due versioni dell’assistente AI.

La prima (nome in codice Linwood o LLM Siri) sfrutta modelli AI di Apple e dovrebbe essere disponibile in primavera con iOS 26.4. La seconda (nome in codice Glenwood) sfrutta invece modelli AI di terze parti. Tra i candidati c’è Claude di Anthropic, ma non è stato ancora deciso quale usare.

Secondo Gurman, tra i prodotti in arrivo c’è un tabletop robot. È in pratica uno schermo montato su un braccio robotico che può seguire l’utente nella stanza. L’interazione avviene tramite Siri, quindi è possibile avviare conversazioni. Il prototipo in test ha un display da 7 pollici. Il lancio è previsto nel 2027. All’inizio di febbraio, Apple ha mostrato una lampada da tavolo con braccio robotizzato.

Il primo dispositivo ad arrivare sul mercato nel 2026 dovrebbe essere uno smart display. È simile al tabletop robot, ma senza braccio robotizzato. Offrirà le stesse funzionalità, tra cui riproduzione musicale, videoconferenze, navigazione web, controllo della smart home e ovviamente Siri. Su entrambi i prodotti verrà installato un nuovo sistema operativo (nome in codice Charismatic) che offre un’interfaccia con vari widget.

Apple ha infine avviato lo sviluppo di una videocamera di sicurezza, alimentata a batteria, che può rilevare le persone tramite riconoscimento facciale e sensori ad infrarossi. Può anche eseguire varie azioni, come spegnere le luci quando non c’è nessuno nella stanza o avviare la riproduzione dei brani musicali preferiti della persona riconosciuta.