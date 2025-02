Apple ha creato una lampada robot da tavolo

Da diversi mesi circolano indiscrezioni sui futuri progetti di Apple relativi alla robotica domestica. Tra i dispositivi in sviluppo c’è uno smart hub con schermo da 6 pollici e braccio motorizzato. Un video pubblicato sul sito Apple Machine Learning Research mostra una lampada robot da tavolo che può interagire con l’utente ed eseguire diverse azioni.

Robot da tavolo con Siri e Apple Intelligence

Il video mostra un’applicazione pratica dello studio effettuato da quattro ricercatori di Apple sui robot non antropomorfi. Il prototipo sembra una normale lampada da tavolo. In realtà, oltre ad una luce a LED, ci sono anche un proiettore, un altoparlante e una videocamera. La voce è simile a quella di Siri. Ha un braccio motorizzato e può eseguire azioni in base ai comandi vocali e ai movimenti delle mani dell’utente.

Il video mostra un confronto tra due versioni della lampada: funzionale ed espressiva. La prima esegue le azioni come un normale robot. La seconda esegue le stesse azioni aggiungendo interazione sociale con l’utente ed emozioni. Il test è stato effettuato con sei scenari.

Quando viene chiesto di verificare le condizioni del tempo, la lampada robot “funzionale” rimane ferma, mentre quella “espressiva” guarda prima attraverso la finestra. Quando la ricercatrice comunica l’intenzione di uscire per una passeggiata, la lampada espressiva abbassa la testa in senso di tristezza perché non può andare insieme a lei.

In un altro scenario, la lampada ricorda di bere l’acqua. La versione espressiva avvicina la tazza alla ricercatrice. Alla fine del video, la lampada espressiva balla insieme alla ricercatrice, mentre quella funzionale rimane ferma.

Molto probabilmente, Apple non venderà questa lampada che ricorda la mascotte Luxo Jr della Pixar. È previsto invece uno schermo sostenuto da un braccio motorizzato con Siri e Apple Intelligence. Secondo Mark Gurman di Bloomberg non arriverà sul mercato prima del 2026 e dovrebbe costare circa 1.000 dollari.