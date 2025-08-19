 Xiaomi POCO M7 su Amazon: subito in PROMO LANCIO con sconti fino al 24%
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Xiaomi POCO M7 su Amazon: subito in PROMO LANCIO con sconti fino al 24%

Il nuovo Xiaomi POCO M7 è arrivato su Amazon e puoi acquistarlo subito in offerta lancio su entrambi i modelli.
Xiaomi POCO M7 su Amazon: subito in PROMO LANCIO con sconti fino al 24%
Tecnologia Mobile
Il nuovo Xiaomi POCO M7 è arrivato su Amazon e puoi acquistarlo subito in offerta lancio su entrambi i modelli.

Xiaomi POCO M7, il nuovo smartphone entry level del produttore cinese, è arrivato su Amazon con un’offerta lancio esclusiva valida per entrambi i modelli messi in commercio. Puoi acquistare infatti la versione da 6+128GB a 129,90 euro invece di 169,90 oppure la variante da 8+256GB a 149,90 euro invece di 189,90. Puoi scegliere il modello che preferisci cliccando uno dei due pulsanti sottostanti.

POCO M7, Smartphone 6+128GB, Display FHD+ da 6,9

POCO M7, Smartphone 6+128GB, Display FHD+ da 6,9" 144Hz, Snapdragon 685, Doppia fotocamera AI da 50MP, Batteria da 7000mAh, Garanzia di 2 anni, Nero, Caricabatterie non incluso

129,90 169,90€ -24%
Vedi l'offerta

POCO M7, Smartphone 8+256GB, Display FHD+ da 6,9

POCO M7, Smartphone 8+256GB, Display FHD+ da 6,9" 144Hz, Snapdragon 685, Doppia fotocamera AI da 50MP, Batteria da 7000mAh, Garanzia di 2 anni, Nero, Caricabatterie non incluso

149,90 189,90€ -21%
Vedi l'offerta

Xiaomi Poco M7 caratteristiche

La scheda tecnica dello smartphone

Xiaomi POCO M7 si presenta con il processore Snapdragon 685 e un display FHD+ da 6.9 pollici con frequenza di aggiornamento a 144Hz. La scocca ospita una doppia fotocamera con intelligenza artificiale da 50 megapixel, con design curvo pensato per offrirti il massimo del comfort durante l’utilizzo.

Impressionante la batteria da 7000mAh, la più potente mai vista su uno smartphone di questo marchio, per garantire un’autonomia che possa addirittura superare la giornata di utilizzo. La memoria dipende invece dal modello che acquisterai: abbiamo visto che puoi scegliere fra 6GB con 128GB di storage e 8GB di RAM con 256GB di spazio di archiviazione.

Acquista Xiaomi POCO M7 su Amazon

Non sappiamo per quanto durerà la promozione lancio su Amazon, ma ti suggeriamo di approfittarne.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 19 ago 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Google Pixel 10 Pro Fold: specifiche complete

Google Pixel 10 Pro Fold: specifiche complete
Scegli l'ottimo Samsung Galaxy A56 su eBay: prezzo incredibile!

Scegli l'ottimo Samsung Galaxy A56 su eBay: prezzo incredibile!
Samsung Galaxy Buds3 FE in Italia dal 5 settembre

Samsung Galaxy Buds3 FE in Italia dal 5 settembre
iPad Air 11

iPad Air 11" WiFi+Cellular con M3: sconto al MINIMO STORICO Amazon
Google Pixel 10 Pro Fold: specifiche complete

Google Pixel 10 Pro Fold: specifiche complete
Scegli l'ottimo Samsung Galaxy A56 su eBay: prezzo incredibile!

Scegli l'ottimo Samsung Galaxy A56 su eBay: prezzo incredibile!
Samsung Galaxy Buds3 FE in Italia dal 5 settembre

Samsung Galaxy Buds3 FE in Italia dal 5 settembre
iPad Air 11

iPad Air 11" WiFi+Cellular con M3: sconto al MINIMO STORICO Amazon
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
19 ago 2025
Link copiato negli appunti