Xiaomi POCO M7 su Amazon: subito in PROMO LANCIO con sconti fino al 24%

Xiaomi POCO M7, il nuovo smartphone entry level del produttore cinese, è arrivato su Amazon con un’offerta lancio esclusiva valida per entrambi i modelli messi in commercio. Puoi acquistare infatti la versione da 6+128GB a 129,90 euro invece di 169,90 oppure la variante da 8+256GB a 149,90 euro invece di 189,90. Puoi scegliere il modello che preferisci cliccando uno dei due pulsanti sottostanti.
POCO M7, Smartphone 6+128GB, Display FHD+ da 6,9" 144Hz, Snapdragon 685, Doppia fotocamera AI da 50MP, Batteria da 7000mAh, Garanzia di 2 anni, Nero, Caricabatterie non incluso
POCO M7, Smartphone 8+256GB, Display FHD+ da 6,9" 144Hz, Snapdragon 685, Doppia fotocamera AI da 50MP, Batteria da 7000mAh, Garanzia di 2 anni, Nero, Caricabatterie non incluso
La scheda tecnica dello smartphone
Xiaomi POCO M7 si presenta con il processore Snapdragon 685 e un display FHD+ da 6.9 pollici con frequenza di aggiornamento a 144Hz. La scocca ospita una doppia fotocamera con intelligenza artificiale da 50 megapixel, con design curvo pensato per offrirti il massimo del comfort durante l’utilizzo.
Impressionante la batteria da 7000mAh, la più potente mai vista su uno smartphone di questo marchio, per garantire un’autonomia che possa addirittura superare la giornata di utilizzo. La memoria dipende invece dal modello che acquisterai: abbiamo visto che puoi scegliere fra 6GB con 128GB di storage e 8GB di RAM con 256GB di spazio di archiviazione.
Non sappiamo per quanto durerà la promozione lancio su Amazon, ma ti suggeriamo di approfittarne.