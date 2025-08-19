 Sky WiFi con Sky TV e Sky Sport: l'offerta che conviene per la nuova stagione
La nuova offerta Sky WiFi include i pacchetti Sky TV e Sky Sport a un prezzo super conveniente.
In vista dell’inizio della nuova stagione sportiva, Sky rinnova la sua offerta per un pacchetto completo che include la connessione internet ultraveloce tramite fibra, Sky TV e soprattutto tutti i contenuti di Sky Sport. Il prezzo complessivo della promozione è di soli 35,80 euro al mese per 18 mesi tutto compreso invece di 51,90 euro al mese, con costo di attivazione scontato a 19 euro invece di 99.

Cosa ottieni con questa offerta

L’offerta include prima di tutto Sky WiFi: la connessione su fibra ottica super veloce, potente e capace di garantire velocità fino a 1 GB/s, con modem Sky WiFi Hub incluso per il massimo della copertura grazie al WiFi 6.

Poi, ecco il pacchetto Sky TV con gli show di Sky, le serie TV italiane e internazionali anche in contemporanea con gli USA e una ricca proposta di documentari tra storia, arte, attualità true crime e nature.

Infine, il pezzo grosso è rappresentato dal pacchetto Sky Sport con cui potrai vedere 185 partite su 203 a stagione di Champions League in esclusiva più tutta l’Europa League e la Conference League in esclusiva totale, il grande tennis, i motori con la Formula 1 e la MotoGP in esclusiva, oltre alla World Superbike.

Il prezzo complessivo del pacchetto in offerta è dunque di 35,80 euro al mese per 18 mesi. Attivala ora online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 19 ago 2025

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
19 ago 2025
