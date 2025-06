Nuova Siri: lancio in primavera con iOS 26.4?

Durante la WWDC 2025 sono state annunciate diverse novità per Apple Intelligence. Nessun aggiornamento invece per Siri, come ampiamente previsto. Secondo le fonti di Mark Gurman, noto giornalista di Bloomberg, la nuova versione dovrebbe arrivare in primavera con iOS 26.4 (iOS 26 arriverà in autunno).

Apple rispetterà la roadmap?

L’obiettivo iniziale di Apple era offrire la nuova Siri entro l’autunno 2024, insieme agli iPhone 16. La scadenza non è stata rispettata nemmeno con l’arrivo di iOS 18.4 ad aprile e iOS 18.5 a maggio 2025. L’azienda di Cupertino ha comunicato che la versione potenziata dell’assistente sarà disponibile nel corso del 2026.

Durante il keynote di apertura della WWDC 2025 e nelle interviste successive, Craig Federighi ha dichiarato che deve essere migliorata la qualità, quindi Apple non vuole lanciare sul mercato una funzionalità incompleta solo per anticipare i concorrenti.

Secondo le fonti di Mark Gurman, il team Siri avrebbe fissato il rilascio con iOS 26.4. Solitamente gli aggiornamenti “.4” vengono distribuiti entro il mese di marzo, come avvenuto con iOS 17.4 e 18.4. Ovviamente la roadmap potrebbe cambiare nei prossimi mesi. Se non ci saranno problemi è probabile un’anteprima in occasione del lancio degli iPhone 17.

I dirigenti hanno minimizzato i problemi, ma il ritardo ha già avuto ripercussioni sulla reputazione di Apple e sul debutto del nuovo home hub che sfrutta le capacità di Siri. Anche il lancio degli occhiali smart, previsto nel 2026, potrebbe essere posticipato. L’azienda californiana avrebbe inoltre avviato lo sviluppo di un vero chatbot always-on (sempre attivo).