Tim Cook ai dipendenti: Apple deve puntare sull'AI

Durante la tradizionale chiamata sugli utili, Tim Cook aveva comunicato agli investitori che Apple potrebbe acquisire startup AI. Il CEO ha ribadito l’intenzione di puntare sull’intelligenza artificiale durante un raro meeting con i dipendenti, evidenziando che l’azienda può vincere in questo settore.

Tim Cook è ottimista sull’AI

Apple è nota per aver “inventato” la categorie degli smartphone con il primo iPhone nel 2007. Ha inoltre portato sul mercato diverse innovazioni prima dei concorrenti. Nel settore dell’intelligenza artificiale è invece arrivata praticamente ultima, superata non solo da Big Tech (Amazon, Google, Meta, Microsoft), ma anche da varie startup (OpenAI, Anthropic e altre).

Le funzionalità di Apple Intelligence sono state rilasciate gradualmente, ma non è ancora disponibile la nuova Siri. Parlando con i dipendenti, Tim Cook ha sottolineato che la rivoluzione dell’AI è grande o più grande di Internet, smartphone, cloud computing e app. Apple ha tutte le carte in regole per vincere in questo settore.

Il CEO ha evidenziato che raramente l’azienda è arrivata prima, in quanto c’era un PC prima del Mac, c’era uno smartphone prima dell’iPhone, c’erano molti tablet prima dell’iPad, c’era un lettore MP3 prima dell’iPod . Ma Apple ha inventato le versioni moderne di questi prodotti e lo stesso farà con l’AI.

Durante il suo discorso, Cook ha esortato i dipendenti ad accelerare l’integrazione dell’intelligenza artificiale nel loro lavoro e nei prodotti futuri. I dipendenti dovrebbero impegnarsi per implementare più rapidamente gli strumenti di intelligenza artificiale e sollecitare i loro manager e i team di assistenza e supporto a fare lo stesso.

Tutti noi utilizziamo già l’intelligenza artificiale in modo significativo, e dobbiamo farlo anche come azienda. Non farlo significherebbe rimanere indietro, e non possiamo farlo.

Al meeting ha partecipato anche Craig Federighi, responsabile del gruppo software engineering. Il dirigente ha spiegato che l’obiettivo iniziale era sviluppare una nuova versione di Siri, combinando due diverse architetture (quella attuale e un’altra basata su LLM). L’approccio ibrido non ha funzionato, quindi verrà utilizzata una nuova architettura per tutte le capacità dell’assistente. La nuova Siri dovrebbe essere annunciata entro la primavera 2026.