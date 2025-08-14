Gemini su Gmail per Android e iOS aggiunge eventi al calendario

Si riceve un’email con un invito a una riunione, un appuntamento o un evento? Da oggi non serve più copiare, incollare e aprire Google Calendar manualmente. Gemini su Gmail per Android e iOS rileva automaticamente i contenuti legati al calendario e propone di aggiungerli con un semplice tap.

Google Calendar si aggiorna da solo grazie a Gemini su Gmail per Android e iOS

Questa funzione, già disponibile da marzo nella versione web, arriva ora anche su mobile, per semplificare la gestione degli impegni. Basta un’occhiata all’email e, se Gemini individua date, orari e dettagli rilevanti, compare il pulsante “Aggiungi al calendario”. Un gesto, e l’evento viene salvato.

Quando Gemini intercetta informazioni relative a uno o più eventi in un’email, apre un pannello nella parte inferiore dell’app Gmail per confermare l’aggiunta al calendario. Se ci sono più appuntamenti nello stesso messaggio, l’AI è in grado di suggerire l’inserimento di tutti, evitando dimenticanze.

Naturalmente, si possono sempre modificare i dettagli prima di salvare, nel caso l’interpretazione automatica non sia perfetta. Per ora, la funzione è limitata alle email scritte in inglese e non include automaticamente gli ospiti menzionati nel testo, che si dovranno aggiungere a mano.

Disponibilità

Il roll out è già iniziato, ma potrebbero volerci fino a 15 giorni per essere completato. La funzione è riservata agli abbonati a Google Workspace con i seguenti piani: Business Starter, Standard e Plus; Enterprise Starter, Standard e Plus; Frontline Plus; Gemini Education e Premium; AI Pro e Ultra. Anche chi ha acquistato in passato gli add-on Gemini Business ed Enterprise, ora fuori produzione, riceverà l’aggiornamento.

La strategia di Big G è oramai chiara a tutti: rendere Gemini onnipresente nei flussi di lavoro, anche su mobile. Solo pochi giorni fa, è stata introdotta anche la generazione di immagini in Google Documenti per Android, sempre tramite l’icona “Chiedi a Gemini”. L’AI non è più un extra, ma parte integrante dell’esperienza Google.