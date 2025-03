Gmail, arriva il pulsante Aggiungi a Calendar grazie a Gemini

Buone notizie per chi è una frana con date e appuntamenti da ricordare… Grazie a Gemini di Google, si potranno aggiungere eventi a Google Calendar direttamente da un’email. Certo, non è una rivoluzione epocale. Ma è uno di quei piccoli miglioramenti che, sommati, ci fanno risparmiare tempo e fatica ogni giorno.

Gemini in Gmail per aggiungere eventi al calendario di Google in base alle email

Gemini rileverà automaticamente i contenuti relativi a eventi e appuntamenti nell’email e presenterà un comodo pulsante “Aggiungi al calendario“. Basterà cliccarci sopra e il gioco è fatto: l’evento sarà aggiunto al calendario seduta stante. Per confermare l’avvenuta aggiunta, si aprirà il pannello laterale di Gmail.

Attenzione però: la funzione è disponibile solo in inglese e sul web per ora. Inoltre, un evento creato tramite il pulsante “Aggiungi al calendario” non includerà altri partecipanti e non comparirà per le email con eventi già inseriti, come prenotazioni di ristoranti e voli.

Disponibilità della nuova funzione

La nuova funzione è riservata agli utenti con piani Google Workspace Business ed Enterprise, oltre a quelli con un piano Gemini Education, Gemini Education Premium o Google One AI Premium. Anche chi aveva acquistato in precedenza i piani Gemini Business o Gemini Enterprise (ora non più disponibili) potrà goderne. Gli admin possono abilitare “Aggiungi al calendario” attivando le funzioni smart e la personalizzazione dalla console di amministrazione di Workspace.

Gmail e Gemini non sono nuovi compagni di viaggio. Già a giugno 2024, Google aveva portato l’intelligenza artificiale nella casella di posta, per aiutare gli utenti a scrivere email, riassumere lunghe conversazioni, fare domande e scovare informazioni nascoste tra migliaia di messaggi. Alla fine dello scorso anno, queste funzionalità hanno fatto capolino anche sulle app di Gmail per iOS e Android.