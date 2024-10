Su Gmail web arriva la funzione AI Aiutami a scrivere

Google sta portando la funzionalità “Aiutami a scrivere“, basata sull’intelligenza artificiale Gemini, su Gmail web, consentendo agli utenti di sfruttare l’AI per scrivere o modificare le proprie email. Questa opzione si presenterà automaticamente quando si aprirà una nuova bozza vuota in Gmail, per offrire un supporto immediato nella creazione di messaggi efficaci e ben strutturati.

Aiutami a scrivere su Gmail web, disponibilità limitata agli abbonati premium

Come si legge sul post di Google Workspace, L’accesso ad “Aiutami a scrivere” è riservato agli utenti che hanno sottoscritto un abbonamento a Google One AI Premium o che dispongono del componente aggiuntivo Gemini per Workspace. Oltre a generare una bozza completa partendo da zero, questa funzione è in grado di fornire suggerimenti mirati per rendere il tono dell’email più formale, per elaborare ulteriormente il contenuto o per sintetizzare il messaggio in modo conciso.

Nuova scorciatoia per perfezionare le email con un clic

Google sta anche introducendo una pratica scorciatoia per l’opzione “Polish“, parte integrante del set di strumenti “Aiutami a scrivere”. Questa scorciatoia apparirà automaticamente sulle bozze che superano le 12 parole, consentendo agli utenti di perfezionare rapidamente il testo con un semplice clic o utilizzando la combinazione di tasti Ctrl + H sulla versione web di Gmail.

Ottimizzazione dell’esperienza mobile

Sui dispositivi mobili, la nuova scorciatoia “Polish” sostituirà quella esistente “Rifine my draft”. Invece di dover scorrere manualmente tra le varie opzioni per perfezionare, formalizzare, elaborare o accorciare un’email, l’app provvederà automaticamente a lucidare il messaggio non appena l’utente interagirà con la scorciatoia dedicata. Sarà comunque possibile affinare ulteriormente il testo utilizzando gli altri strumenti di editing basati sull’intelligenza artificiale messi a disposizione da Google.

L’implementazione graduale di “Aiutami a scrivere” su Gmail web e della nuova scorciatoia “Polish” è in fase di rollout da ieri.