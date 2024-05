Gemini arriva su Gmail per riassumere le email

Google si appresta a integrare Gemini in un’area in cui la sua presenza è molto richiesta: l’app Gmail per smartphone. Durante la conferenza I/O per gli sviluppatori, l’azienda ha annunciato che, a partire dal prossimo mese, gli abbonati a Workspace e Google One AI Premium potranno utilizzare Gemini per riassumere le e-mail direttamente nell’app Gmail. In futuro, gli utenti potranno accedere a Gemini da Gmail, sia nell’app che sul web, per porre domande sulle loro e-mail o per generare risposte basate sul contesto dell’e-mail.

I suggerimenti di risposta, denominati “Contextual Smart Reply“, funzioneranno in modo simile all’attuale funzione Smart Reply, ma saranno più dettagliati e sfumati. Queste funzionalità saranno accessibili tramite un nuovo pulsante Gemini nell’app Gmail. Secondo Google, toccando il pulsante verranno visualizzati suggerimenti come “riassumi questa e-mail” o “suggerisci una risposta“. Gli utenti potranno anche digitare un messaggio per chiedere informazioni specifiche sulle e-mail.

Gemini contestualizza le risposte basandosi sull’intero thread di e-mail

Durante una dimostrazione sul palco della conferenza, Aparna Pappu di Google ha sottolineato che Gemini non si limita a estrarre il contesto dall’e-mail a cui si sta rispondendo, ma tiene conto dell’intero thread che l’ha preceduta. Gemini offrirà diverse opzioni di risposta tra cui scegliere. Sebbene questa funzione possa non essere la scelta ideale per rispondere a un messaggio di una persona cara, potrebbe rivelarsi estremamente utile in contesti lavorativi.

Molte delle funzionalità che Gemini porterà nell’app Gmail sono già disponibili in altri modi, come la possibilità di chiedere informazioni sulle proprie e-mail tramite l’app di Google o l’utilizzo delle risposte generate dall’intelligenza artificiale nell’app Gmail per i tester di Workspace Labs. Tuttavia, l’integrazione profonda di Gemini direttamente nell’app Gmail per smartphone rappresenta un notevole vantaggio in termini di comodità e praticità, soprattutto per i professionisti che gestiscono decine di e-mail al giorno.

L’integrazione di Gemini nei prodotti Google

L’integrazione dell’intelligenza artificiale Gemini all’interno dell’app Gmail rientra in un piano più ampio di Google, che punta a incorporare questa tecnologia nel suo intero ecosistema.

Oltre a Gmail, Gemini verrà integrato in un nuovo pannello laterale di Workspace, consentendo agli utenti di porre domande e ottenere risposte contestuali durante le attività quotidiane. Inoltre, le capacità di Gemini di interpretare le immagini verranno sfruttate per aggiungere automaticamente elementi a servizi come Calendar e Keep.

Gli utenti interessati a provare la funzione di riepilogo nell’app potranno farlo a partire da questo mese, prima di una sua diffusione più ampia. Le funzioni Smart Reply contestuali e Gmail Q&A saranno disponibili in via sperimentale nei Workspace Labs a luglio. Tuttavia, Google non ha fornito una tempistica precisa per il loro rilascio ufficiale.