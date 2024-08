Gmail, nuovi strumenti AI per migliorare le bozze

Di recente, Google ha integrato il suo modello di intelligenza artificiale Gemini in vari servizi tramite un pannello laterale, una mossa sottile per attirare gli utenti verso le sue offerte a pagamento. L’AI, già presente in Google Documenti e Fogli, è stata ora estesa a Gmail. Sebbene questa integrazione sia recente, l’azienda la sta sviluppando rapidamente con l’aggiunta di nuove funzionalità per rendere ancora più efficiente la scrittura delle e-mail.

Aiutami a scrivere su Gmail

Su Gmail, Gemini ha introdotto lo strumento “Aiutami a scrivere”, progettato per assistere gli utenti nella stesura delle e-mail. Google ha recentemente annunciato l’aggiunta di due nuove funzioni a questo strumento: “Polish” (Lucida) e “Refine my draft” (Raffina la mia bozza). Queste nuove funzioni consentono di rielaborare le bozze delle e-mail in modo più preciso. Offrono opzioni per formalizzare, elaborare o accorciare i contenuti, in modo molto semplice.

La funzione Polish trasforma le bozze in testi raffinati. Ad esempio, se un utente scrive: “Sarò in ritardo per la riunione“, l’opzione Formalize potrebbe riformularlo così: “Vorrei informarti che sarò in ritardo per la nostra riunione“. L’opzione Elaborate potrebbe ampliare questo messaggio aggiungendo dettagli come “Sono bloccato nel traffico e dovrei arrivare con 15 minuti di ritardo“. L’opzione Shorten (Accorcia) potrebbe un paragrafo più lungo all’essenziale per una comunicazione concisa. La scorciatoia Refine my draft appare automaticamente dopo che una bozza ha raggiunto le 12 parole e offre immediatamente queste opzioni per rifinire il testo.

Disponibilità delle nuove funzioni AI di Gmail

Queste nuove funzionalità sono attivate di default per gli abbonati Google paganti. Sono accessibili agli utenti di Google Workspace con i moduli Gemini Business, Enterprise e Education, nonché agli utenti di Google One AI Premium.

Con queste nuove funzioni, Google continua a migliorare Gmail e presto renderà obsoleta la lunga e noiosa scrittura delle e-mail (forse!).