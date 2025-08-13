 Un laptop ASUS per la scuola: la promo dedicata a Vivobook 15
ASUS Vivobook 15 è in forte sconto: caratteristiche e specifiche lo rendono il laptop ideale per il Back to School del mese prossimo.
Inizia il nuovo anno con il laptop giusto: ASUS Vivobook 15 è in offerta su Amazon, pronto per il Back to School. Progettato per unire prestazioni affidabili e un design elegante, è la scelta giusta per affrontare ogni sfida scolastica, dalla stesura di tesine alle lezioni online. Non perdere questa occasione e acquistalo al suo prezzo minimo storico.

ASUS Vivobook 15 in offerta per il Back to School

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home, pronto all’uso e con licenza ufficiale Microsoft per ricevere tutti gli aggiornamenti distribuiti appena rilasciati. Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche in dotazione, rimandando alla scheda completa per altri dettagli.

  • Display Full HD da 15,6 pollici con superficie antiriflesso frequenza di aggiornamento da 60 Hz;
  • potente processore Intel Core 5 120U con architettura Raptor Lake-U e chip grafico integrato;
  • 16 GB di RAM e SSD da 512 GB;
  • connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2;
  • tastiera ErgoSense, trattamento Antimicrobial Guard Plus;
  • porte USB-A, USB-C, HDMI e jack audio;
  • webcam con microfono, altoparlanti;
  • batteria con autonomia elevata.

Il laptop ASUS Vivobook 15

La colorazione è Blu, come visibile in queste immagini. Approfitta dello sconto e acquista il laptop ASUS Vivobook 15 al prezzo minimo storico di 485 euro, nella configurazione hardware appena descritta. Il risparmio in confronto al listino ufficiale è notevole.

ASUS Vivobook 15 F1504VA#B0F2HXKTKY, Notebook con Monitor da 15.6″ Anti-glare, 60Hz, Intel® Core™ 5 120U, RAM 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Home, Blu

Amazon si occupa direttamente sia della vendita che della spedizione, assicurando la disponibilità immediata e la consegna gratis a casa tua entro domani se lo ordini adesso. Con centinaia di recensioni scritte da chi ha già avuto modo di metterlo sulla scrivania, ha ottenuto un voto medio superiore a 4/5. Tra i punti di forza elogiaci figurano il design e le prestazioni.

Pubblicato il 13 ago 2025

Davide Tommasi
13 ago 2025
