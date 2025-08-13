Un laptop ASUS per la scuola: la promo dedicata a Vivobook 15

Inizia il nuovo anno con il laptop giusto: ASUS Vivobook 15 è in offerta su Amazon, pronto per il Back to School. Progettato per unire prestazioni affidabili e un design elegante, è la scelta giusta per affrontare ogni sfida scolastica, dalla stesura di tesine alle lezioni online. Non perdere questa occasione e acquistalo al suo prezzo minimo storico.

ASUS Vivobook 15 in offerta per il Back to School

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home, pronto all’uso e con licenza ufficiale Microsoft per ricevere tutti gli aggiornamenti distribuiti appena rilasciati. Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche in dotazione, rimandando alla scheda completa per altri dettagli.

Display Full HD da 15,6 pollici con superficie antiriflesso frequenza di aggiornamento da 60 Hz;

potente processore Intel Core 5 120U con architettura Raptor Lake-U e chip grafico integrato;

16 GB di RAM e SSD da 512 GB;

connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2;

tastiera ErgoSense, trattamento Antimicrobial Guard Plus;

porte USB-A, USB-C, HDMI e jack audio;

webcam con microfono, altoparlanti;

batteria con autonomia elevata.

La colorazione è Blu, come visibile in queste immagini. Approfitta dello sconto e acquista il laptop ASUS Vivobook 15 al prezzo minimo storico di 485 euro, nella configurazione hardware appena descritta. Il risparmio in confronto al listino ufficiale è notevole.

Amazon si occupa direttamente sia della vendita che della spedizione, assicurando la disponibilità immediata e la consegna gratis a casa tua entro domani se lo ordini adesso. Con centinaia di recensioni scritte da chi ha già avuto modo di metterlo sulla scrivania, ha ottenuto un voto medio superiore a 4/5. Tra i punti di forza elogiaci figurano il design e le prestazioni.