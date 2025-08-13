ChatGPT può accedere a Gmail e Google Calendar

Insieme al ritorno di GPT-4o, come anticipato da Sam Altman, OpenAI ha annunciato la disponibilità di nuovi ChatGPT Connectors, ma solo per abbonati Pro e Plus. Quelli per tre servizi di Google possono essere utilizzati con GPT-5.

Nuovi connettori per ChatGPT

I ChatGPT Connectors sono stati annunciati a fine marzo. Permettono all’utente di ottenere risposte personalizzate attraverso il collegamento del chatbot con diverse app di terze parti. Questi connettori possono essere sfruttati sia durante una semplice chat che insieme alla funzionalità Deep Research.

Dall’11 agosto sono disponibili nuovi connettori per gli abbonati Plus e Pro:

Plus: Box, Canva, Dropbox, HubSpot, Notion, Microsoft SharePoint e Microsoft Teams

Pro: Microsoft Teams e Github

OpenAI specifica che nessun connettore può essere usato dagli abbonati Plus e Pro in Europa, Svizzera e Regno Unito, probabilmente per motivi di privacy. L’unica app collegabile è GitHub. Sono invece tutti disponibili per gli abbonati Team, Edu e Enterprise.

In occasione del live streaming dedicato al lancio di GPT-5, l’azienda guidata da Sam Altman aveva mostrato tre nuovi connettori per Gmail, Google Calendar e Google Contatti. Da ieri sono disponibili per la chat (Gmail e Google Calendar era già utilizzabili con Deep Research), ma solo per gli abbonati Pro. Arriveranno anche per gli abbonati Plus, Team, Enterprise e Edu nelle prossime settimane.

GPT-5 può utilizzare i tre connettori Google in automatico nelle chat, ma gli utenti possono disattivare la relativa opzione nelle impostazioni. Gli utenti Free possono collegare solo Google Drive, Microsoft OneDrive e Microsoft SharePoint.

I ricercatori di Zenity Labs hano recentemente descritto un attacco zero-click, denominato AgentFlayer, che permette di sfruttare i connettori per eseguire azioni pericolose, come il furto di dati sensibili. La mitigazione implementata da OpenAI non è molto efficace.