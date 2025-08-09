GPT-5 non piace, gli utenti rivogliono GPT-4o (update)

Dal 7 agosto è disponibile il nuovo modello GPT-5 con capacità di ragionamento. Non esistono più famiglie separate (GPT e o), ma un singolo modello che ora è quello predefinito in ChatGPT. Molti utenti hanno però chiesto di ripristinare GPT-4o, in quanto funziona meglio per determinati argomenti. Sam Altman (CEO di OpenAI) ha parzialmente soddisfatto la richiesta, evidenziando anche un problema tecnico.

Vecchi modelli solo per abbonati

OpenAI ha comunicato il 7 agosto che GPT-5 è il modello predefinito di ChatGPT. È l’unico presente nel menu a discesa (in alto a destra nell’interfaccia web). Sono stati eliminati tutti i precedenti, tra cui GPT-4o, o3, o4-mini, GPT-4.5 e GPT-4.1. Solo gli abbonati Pro possono scegliere anche i vecchi modelli, ma verranno eliminati dopo 60 giorni.

Molti utenti su Reddit e vari social media hanno manifestato il loro disappunto per l’eliminazione dei vecchi modelli (sono accessibili solo agli sviluppatori tramite API). Per alcuni di essi, GPT-4.1 o GPT-4o era considerato un amico o un partner. Altri utenti usavano diversi modelli per compiti specifici.

Sam Altman ha comunicato che gli abbonati Plus potranno scegliere il modello GPT-4o. Verranno inoltre raddoppiati i limiti d’uso per GPT-5 (attualmente si possono inviare fino a 80 messaggi ogni 3 ore). Gli abbonati Plus potevano già scegliere tra GPT-5 e GPT-5 Thinking.

Diversi utenti hanno segnalato che il “real-time router” o “autoswitcher” non funziona correttamente. GPT-5 non passa quindi automaticamente alla versione Thinking quando necessario. Le risposte sono inoltre più lente, più corte e meno accurate. Altman ha spiegato che l’autoswitcher era offline per un problema tecnico, quindi GPT-5 sembrava più stupido.

OpenAI modificherà l’interfaccia di ChatGPT per consentire il passaggio manuale da GPT-5 a GPT-5 Thinking. Altri miglioramenti sono previsti per offrire una maggiore personalizzazione.

Aggiornamento

OpenAI ha comunicato le ultime novità: